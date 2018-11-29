Mahkumları ekonomiye kazandırıyor
Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD), başlattığı eğitim programıyla denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan hükümlülere triko sektöründe mesleki eğitim veriyor. Altı aydır devam eden programda şu ana kadar 50 hükümlü işe yerleştirildi.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD), sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir eğitim çalışması yürütüyor. TRİSAD, altı ay önce başlattığı eğitim programıyla denetimli serbestlik uygulamasından faydalanabilen hükümlülere triko sektöründe iş garantili mesleki eğitim veriyor.
TRİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, bu programla şu ana kadar 50 hükümlünün işe yerleştirildiğini söylüyor. TRİSAD’ın talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından derneğe önerilen ve yine tüm ihtiyaçları dernek tarafından tamamlanan TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 23 yıldır Zeytinburnu’nda mesleki eğitim veriyor.
2 binden fazla mezun verilen okuldan mezun olanların sayısı sektörün talebine yetmeyince okul harici alternatif araştırmaya başlayan dernek yetkilileri cezaevlerinde kurs açıp eleman yetiştirmeyi düşündü.
Bu amaçla Silivri Cezaevi’ni ziyaret ettiklerini ancak cezaevi içi kullanım alanı yeterli olmadığı gerekçesiyle burada eğitim amaçlı atölye açamadıklarını söyleyen Mustafa Balkuv, sözlerine şöyle devam ediyor: “Türkiye’de 600 bin civarında denetimli serbestlik mahkumu var. Denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkınca günde dört saat kamu hizmeti yapmak kaydıyla cezalarına devam ediyorlar.
Bu bilgiyle Adalet Bakanlığı Fatih Bölgesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş garantili eğitim vermek üzere protokol imzaladık. Tamamı derneğimiz TRİSAD tarafından karşılanan 500 bin TL’lik yatırım ile her şeyi derneğimize ait olan atölyemizi Fatih Bölgesi Denetimli Serbestlik binasında açtık.”
DÜNYADA İLK
Bu program kapsamında şimdiye kadar denetimli serbestlik ile cezasını çekmeye devam eden 50 mahkum işe yerleştirildi. Bir triko örgü makinesi, 10 adet remayöz, bir overlok, bir düz dikiş makinesi, bir bobin bar, bir kompresör ve iki usta öğreticiyle eğitim veren atölyede mahkumlar, işe yerleşip sigortalı oldukları andan itibaren dört saatlik kamu cezası şartından düşüp tam serbest oluyorlar.
Kursu tamamladıklarında ya da eğitmenlerin onayıyla erken mezun olduklarında da triko sektöründeki firmalarda işe başlıyorlar. Bu projenin TRİSAD’a aylık 20 bin TL maliyeti olduğuna işaret eden Mustafa Balkuv, her ay atölyede üretilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına dikkat çekiyor.
Balkuv, “Ürünleri huzur evlerine, sevgi evlerine yolluyoruz. LÖSEV Vakfı’na ürün yolladık. Sosyal sorumluluk projesi gibi. Ama dünyada böyle bir uygulama yok” diyor.
Adalet Bakanlığı’nın altı yıldır atıl olan Büyükdere’deki Adliye binasını kullanmayı da önerdiğini ifade eden Mustafa Balkuv, “Bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip binaya 1,5 milyon liralık tadilat gerekiyor. Buna destek veren bir kurum olursa birlikte tamamlayıp hayata geçirmek istiyoruz” diye konuşuyor.
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