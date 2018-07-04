Markaları yurtdışına açacak
Franchise danışmanlık firması Franchise Company, Türk markalarını yurtdışına açacak. Şirketin yönetici ortağı Aycan Helvacıoğlu, “Ortadoğu açılımını destekleyeceğiz. Şu anda Türkiye’de önemli bir grubun yeni bir marka oluşumunu da sürdürüyoruz” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
22 yıldır iletişim, sektörel yayıncılık, fuarcılılık, medya sektörlerinde profesyonel çalışma hayatı bulunan Aycan Helvacıoğlu, bilgi birikimini ve deneyimini The Franchise Company ile birleştirdi.
Franchise Company, 25 yılı aşkın süredir uzman franchise danışman ekibiyle İngiltere’de hizmet veren, İngiltere Franchise Birliği akreditasyonlu bir franchise danışmanlık firması. Firma yerli ve yabancı uzmanlarıyla franchising ve lisanslamanın tüm alanlarında hizmet veriyor.
2013 yılından bu yana The Franchise Company Türkiye temsilciliğini Efrah Ceyhan Atacan yönetiyor. Atacan ve Helvacıoğlu, yaptıkları güç birliğiyle, marka yönetimi başta olmak üzere, franchise veren markaların yurtdışı pazarlama faaliyetleri, uluslararası master franchise hizmetleri, yurtiçi ve yurtdışı lokasyon hizmetleri konularında firmalara hizmet verip strateji geliştirecekler.
“ÜÇÜNCÜ GÖZ OLACAĞIZ”
Efrah Ceyhan Atacan, bu birlikteliğin markalaşma ve büyüme sürecinde olan firmalara pozitif etki sağlayacağını söylüyor. Atacan, rekabetin artmasıyla her firmanın artık yeni pazarlama stratejilerini incelemek ve uygulamak zorunda olduğunu belirtiyor.
Efrah Ceyhan Atacan, “Markaların öncelikle Türkiye pazarında olgunlaşması ve gelişimini tamamlaması çok önemli. Başarısını ulusal ölçekte kanıtlamış markaların global pazarda başarı yakalaması artık çok daha fazla mümkün” diyor.
Yurtiçinde sekiz markaya destek THE verdiklerini ifade eden AycanHelvacıoğlu, Avrupa ve Ortadoğu’da lider perakende gruplarının da Türkiye temsilciliğini yaptıklarını söylüyor.
Bu grupların AVM’lerde konumlanmasını sağlayacaklarını vurgulayan Helvacıoğlu, şöyle devam ediyor: “2018 sonuna kadar 12 markaya hizmet vermeyi planlıyoruz. Markaların gelişimine katkı sağlamak, sürdürülebilir değerler oluşturmak, ‘üçüncü göz’ olmak stratejimizi oluşturuyor.
Özellikle Türk markalarının Ortadoğu açılımını yeni bağlantılarla destekleyeceğiz. Şu anda Türkiye’de önemli bir grubun yeni bir marka oluşumunu da sürdürüyoruz.
Franchise Company bugüne kadarki beş yıl boyunca 20’ye yakın markanın franchise altyapısının kurulmasına ve Türkiye pazarında geliştirilmesine destek verdi. İkinci beş yılımızda hedefimiz daha global bir perspekstifte çalışmalarımızı sürdürmek olacak.”
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