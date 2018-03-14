Meal Box’a yeni yatırım
Türkiye’nin ilk FoodTech girişimlerinden biri olarak Nisan 2014’te kurulan Meal Box, 2017 sonunda Hasan Aslanoba’dan aldığı 500 bin dolarlık yatırım ile birlikte bugüne kadar aldığı doğrudan sermaye yatırım tutarını 5 milyon dolara çıkardı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Ofislere öğünler sunarak son iki yılda hızla büyüyen Meal Box, aldığı yatırımla kendi ürün ve teknolojilerini geliştirerek hizmet kalitesini artırmayı planlıyor.
Meal Box CEO’su Murat Demirhan, aldıkları yatırımın yeni abonelik modellerini test etmek için kendilerine önemli bir fırsat sunduğunu söylüyor. Demirhan,
“2017 yılında gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma sonucunda ‘yemek aboneliği’ modeline geçiş yaptık.
Bu sayede 2018 başı itibarıyla yaklaşık 2 bin 500 aboneye ulaştık. Bu yeni yatırım bize mevcut hizmet modelimizde ürün ve servis kalitesini artırmak için fırsat sunarken, yeni iş modellerini değerlendirmek için de oyun alanı bırakıyor” diyor.
Murat Demirhan, aldıkları 500 bin dolarlık yatırımı bir ‘ara yatırım’ olarak değerlendiriyor. Demirhan, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon doların üzerinde büyük bir yatırım turu planladıklarını ifade ediyor.
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