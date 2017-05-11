‘Meditasyon’ ile yatırım aldılar
Türkçe meditasyon uygulaması ‘Meditasyon’, kolay anlaşılır egzersizler ile bedenin ve duyguların tanınmasına, stresin yönetilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Uygulama iki ay önce hayata geçmiş olmasına karşın şimdiden 180 bin dolarlık yatırım aldı. Sağlığı korumak önemli bir konu. Doğru ve etkili çözümler üretmek için odaklanmanın katkısı oldukça büyük.
Bu anlamda, stresimizi yönetmek, daha iyi odaklanabilmek, düzenli uykuya sahip olmak çok önemli. Buradan yola çıkarak mental alana odaklanan girişimciler Fatih Mustafa Çelebi, Ali Murat Ceylan ve Berk Yılmaz, ‘Meditasyon’ adıyla bir uygulama geliştirdiler.
İnsanların hayatlarına olumlu katkılar sunabilmek için meditasyonu mobil teknoloji yoluyla geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen girişimciler, bu uygulamayı yaklaşık iki ay önce hayata geçirdiler. Bu kısa süreye rağmen girişimlerine ilk melek yatırımı da aldılar.
80 BİN ÜYEYE ULAŞTI
Meditasyon’un kuruluş öyküsü kısaca şöyle özetlenebilir. Meditasyon’un kurucu ortaklarından Fatih Mustafa Çelebi’nin babaannesini kanser hastalığından kaybetmesinin ardından, üç arkadaş insan sağlığının iyileştirilmesi ve uzayan ortalama yaşam süresi üzerine araştırmalar yapmaya başladı.
İnsanlar daha uzun yaşarken aynı zamanda uzayan ömürlerini nasıl daha sağlıklı geçirebilirler diye arayışlara giren girişimciler, teknolojiyi kullanarak bunu gerçekleştirebileceklerini düşündüler. Böylece insan sağlığını koruyan dijital çözümler üretmeye karar verdiler.
Bir iş planı hazırlayıp Stanford Üniversite-si’nin ‘Uzun Yaşam Enstitüsü’nün bu alandaki bir iş planı yarışmasına katıldılar. Burada dünya ikinciliğini elde ettiler. Bunun ardında da şirketi hayata geçirdiler.
İlk ve tek Türkçe meditasyon uygulaması ‘Meditasyon’, kolay anlaşılır egzersizler ile bedenin ve duyguların tanınmasına, stresin yönetilmesine ve uyku problemlerinin çözülmesine yardımcı olmayı hedefliyor.
İki ayda 80 bini aşan üyeye ulaştıklarını söyleyen Ali Murat Ceylan, birçok kurumsal şirketle çalışanlarının stres ve iş yaşamlarını iyi yönetebilmeleri için özel anlaşmalar yapmaya başladıklarını ifade ediyor. Ceylan, “Üyelerimizin yarattığımız ürünü, tıpkı bizim onu sevdiğimiz gibi gerçekten sevdiğini ve duygusal bir bağ kurduğunu görüyoruz” diyor.
Büyüme stratejisi kurarken interneti çok verimli kullandıklarını söyleyen Berk Yılmaz, üyelere sosyal medya kanallarını etkili şekilde kullanarak ulaştıklarını anlatıyor. Yılmaz, “Ama en önemlisi, Meditasyon’lu üyelerimiz bizi etraflarına çokça tavsiye ettiler, etmeye de devam ediyorlar” diyor. Berk Yılmaz, ayrıca Instagram, Facebook, Pinterest ve Twitter üzerinden her gün aylık odaklarına göre içerik girişleri ve canlı yayın yaptıklarını belirtiyor.
DÜNYAYA AÇILACAK
Uygulama henüz çok yeni hayata geçmiş olmasına karşın 180 bin dolarlık melek yatırım aldı. Yatırımcılar arasında StartersHub, Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri CEO’su Alper Akcan, MV Holding CEO’su Ebru Dorman profesyonel yönetici Tülin Karabük bulunuyor. Fatih Mustafa Çelebi, yıl sonunda 1 milyon üye hedeflerinin olduğunu ifade ediyor. Çelebi, “Çok yakında yurtdışı pazarlara açılmış olacağız. İlk etapta Avrupa ülkelerinde genişleyeceğiz” diyor.
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