Monte Carlo’ya kim gidecek?
EY Entrepreneur Of The Year – Yılın Girişimcisi’ yarışmasının Türkiye programında finale kalan yedi aday açıklandı. Kazanan aday 29 Mart’ta belli olacak. Türkiye’yi temsil edecek girişimci, Monte Carlo’da düzenlenecek Dünya Yılın Girişimcisi Yarışması’na gidecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda dünyanın en prestijli iş dünyası ödül programı olarak kabul edilen ‘EY Entrepreneur Of The Year -Yılın Girişimcisi’ yarışmasının Türkiye programında finale kalan yedi aday açıklandı.
Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, Luna Elektrik Elektronik YKB Mustafa Karabağlı, MKS DevO Kimya YKB Korgün Şengün, Öznur Kablo YKB İbrahim Balarısı, Samet Kalıp YKB Saldıray Kızıltan, Summa Turizm Yatırımcılığı YKB Selim Bora ve VSY Biotechnology YKB Ercan Varlıbaş finale kaldı. Türkiye finalisti, Monako’da düzenlenecek ‘Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.
EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, “Bir şirketin EY’nin girişimcilik yarışmasında aday gösterilmesi başka kuruluşların da dikkatini çekiyor ve genellikle yatırım alıyorlar” diyor.
Canoğulları, sorularımızı şöyle yanıtladı:
EY Yılın Girişimcisi Programı’nda finalistleri belirleme kriterleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kurumsal kültüre çok önem veriyoruz. Gelişmeye açık, büyüme potansiyeli ve stratejik vizyonu olan, yenilikçi ve girişimci ruhu bulunan şirketlere öncelik tanıyoruz. 100 milyon TL ve üstü ciroya sahip olmalı.
Program, aday şirketlere nasıl bir katkı sağlıyor?
Şirketlerin EY’nin girişimcilik yarışmasına aday gösterilmesi başka kuruluşların da dikkatini çekiyor. Örneğin bankalar bu aday şirketlere çok daha farklı bir bakış açısıyla bakmaya başlıyor. Bunun yanı sıra adaylar çok değerli jüri üyeleriyle zaman geçirebiliyor. Jüri üyelerinin onlara tavsiyeleri de oluyor.
Ayrıca birtakım kuruluşların dikkatini çekiyor ve genellikle bu kuruluşlardan yatırım alıyorlar. Kazanan ne zaman açıklanacak?
Aslında jüri kararını verdi. 29 Mart’ta düzenlenecek gala gecesinde kazananı hep beraber öğreneceğiz. Türkiye’yi temsil edecek girişimci, bu yılki EY World Entrepreneur of The Year – Dünya Yılın Girişimcisi Yarışması’nda diğer ülkedeki adaylarla yarışacak. Bu yarışmamız da 13-17 Haziran tarihleri arasında Monte Carlo’da gerçekleştirilecek.
EY’nin diğer girişimci programları hakkında bilgi verir misiniz?
Girişimci Kadın Liderler programı düzenliyoruz. Bu programla 10 kadın girişimciye yaklaşık bir yıl boyunca sınıf eğitimleri ve mentor destekleri veriyoruz. Bunun yanı sıra Koç Üniversitesi ile birlikte Genç Liderler Programı düzenliyoruz. Bu program, EY Türkiye’nin kendi içinden çıkan bir fikir olarak doğdu. Programla 30 genç farklı şirketlerin veliahtlarıyla tanışma fırsatı buluyor. Bu gençler bir kulüp oluşturuyor ve ilişkilerini programdan sonra da devam ettiriyorlar.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?