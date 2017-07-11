Muslukla yurtdışında büyüyecek
Biraların servis edildiği muslukları geliştirdiği ‘Taptronics’ ürünü ile akıllandıran girişim Pubinno, Keiretsu Forum Türkiye’den yatırım aldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Keiretsu Forum Türkiye üyelerinden Emre Sayın’ın yatırım yaptığı Pubinno, globalde büyümeyi hedefliyor.Bira musluklarını geliştirdiği ‘Taptronics’ isimli ürün ile akıllandıran ve fire oranını düşürerek tasarruf edilmesini sağlayan yerli girişim Pubinno, dünyanın en büyük melek yatırımcı ağına sahip Keiretsu Forum’un Türkiye ayağından yatırım aldı.
Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcı üyelerinden Emre Sayın’ın yatırım yaptığı Pubinno, eğlence mekanları ve restoranlar için akıllı servis çözümleri üreten yerli bir girişim.
Pubinno, barların en büyük sıkıntısı olan fire oranını sıfıra yakın düzeye kadar azaltırken, birayı her seferinde belli miktarda ve belli sıcaklıkta servis ediyor ve biranın her zaman aynı kalitede servis edilmesini sağlıyor. Pubinno, 2017 yılının şubat ayında da Türkiye’nin en başarılı 100 Start up‘ı listesinde gösterilmişti.
SİLİKON VADİSİ’NDE OFİS AÇTI
Pubinno’nun web sitesinden veya mobil uygulamadan anlık satış ve stok takibi de yapılabiliyor. Pubinno’nun diğer avantajları arasında ise iş yükünü azaltma, efektif çalışma, hızlı servis ve tüm bunların sonucu olarak satışlarda artış ve müşteri memnuniyeti bulunuyor.
Pubinno, aldığı yatırımları globalde diğer pazarlara açılmak için kullanacak. Avrupa’nın iki ülkesinden daha yatırım alan Pubinno’nun kurucusu Can Algül, “Avrupa’nın iki farklı ülkesinden yatırımcı girmesi, global vizyonumuz ve satış planlarımız anlamında önemliydi. Bu kaynağı da ürünün çok daha hızlı ölçeklenebilir yeni versiyonunun geliştirmesinde ve satış ağı kurmakta harcayacağız” diyor.
Silikon Vadisi’nde de bir ofisi bulunan ve orada önemli girişim hızlandırıcılarla çalışan Pubinno cihazları ABD ve Türkiye’de kullanılıyor. Pubinno’nun bazı Avrupa ülkelerinde ise demo cihazları bulunuyor.
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