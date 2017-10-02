Nefis Demet yurtdışına açılıyor
Hediyelik meyve sektöründe faaliyet gösteren Nefis Demet, Türkiye’de dört kentte daha franchising vermeyi hedefliyor. Nefis Demet Genel Müdürü Demet Aydın, ekim ayında Dubaili yatırımcılarla görüşeceklerini söyleyerek, yurtdışı açılımına başlayacaklarını belirtiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Devrim Aydın, kariyerine İstanbul’da İngilizce öğretmeni olarak başladı. 2011 yılında ise Bonnyfood şirketinin Bursa franchise’ı oldu. Daha sonra kendi kanatlarıyla uçmaya karar vererek 2012’de altyapı hazırlıklarına başladı. Ardından “Nefis Demet” adıyla hediyelik meyve sektöründe faaliyet göstermeye başladı.
Müşterilerden gelen siparişlere göre meyve, kek, kurabiye, truffle ve karışık demetler hazırlayan Nefis Demet, hediye konseptinin yeni trendi olan meyve sepeti kategorisinde yer alan bir girişim…
Sektörde yüzde 60’ın üzerinde pazar payına ulaştıklarını söyleyen Devrim Aydın, “Hediye alıp vermenin önemli olduğu bir kültürde yaşayıp büyüdüğümüz için, bu alanda fark yaratmak istedik. Çikolata, pasta gibi klasik hediyelerden meyve konsepti ile ayrılıyoruz. Her üç ayda bir yaptığımız AR-GE yatırımları sonucu, farklı görsel beğeni ve damak tadına hitap ederek bu alanda yeni bir çığır açtığımız görülüyor. En büyük farkımızın bu olduğunu düşünüyorum” diyor.
FRANCHISING VERECEK
İnternet üzerinden ya da telefonla alınan siparişler, beş saat içerisinde adrese ulaştırılıyor. İstanbul’da dörtayrı şubede hem üretim hem de dağıtım hizmeti veriliyor. Bunun dışında şirketin Ankara ve İzmir şubeleri bulunuyor. 2018 yılında Türkiye’de en az dört ile daha franchise vermeyi düşündüklerini belirten Aydın, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Bu konuda seçici davrandığımız için ürün ve hizmet kalitesini hiç bozmadık ve bu konuda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Satış hacmi olarak, yüzde 60-80’lere ulaşmayı planlıyoruz. Tüm bu hedefler için gerekli altyapı ve üretim yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Her yatırımcının olduğu gibi bizim de Ortadoğu ve Rusya pazarına açılma hedefimiz var. Önceliğimiz ekim ayı için, Dubaili yatırımcılar ile görüşme yapmak ve ardından kurulacak ortaklık ile orada var olmak. Rusya pazarı için de görüşmelere açığız.”
Ayda 10 bin adet sipariş aldıklarını belirten Nefis Demet Genel Müdürü Aydın, şube bazında bir kafe konseptini hayata geçireceklerini ifade ediyor. Aydın, “Hayalim tek bir dükkanı konsept dükkan yapıp, eşimizi dostumuzu ağırlayabileceğimiz cennet bir mekan haline getirmek. Bu hayali gerçekleştirmek için de 2018 yazını hedefliyoruz” diyor.
25 BİN TAKİPÇİYE ULAŞTI
E-ticaret rekabetinin günden güne zorlaştığı pazarda, ayrıcalıklı ürünler ortaya koymadan sektörde kalıcı olmak çok zor. Özellikli ürünler ve müşteriyle kurulan güven bağı şirketleri pazarda söz sahibi haline getirebiliyor. Müşteriyle bağ kurmanın en büyük yolu ise arama motorlarını aktif kullanmaktan geçiyor.
İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkmanın sebebi, daha önce internet sitesinden yapılmış başarılı alışverişler… Aydın, Nefis Demet’in arama motorlarında ilk sıralarda yer almasının sebebini, “Sosyal medyanın gelişmesi sektörün büyümesini sağladı. Şu an Instagram’da 25 bini aşkın takipçimiz var. Siparişlerimiz oradan da gelmeye devam ediyor” diyerek açıklıyor.
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