ODTÜ TEKNOKENT iş fikirleri arıyor
ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde T-BİGG ve TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı fikirler aranıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İki aşamayı tamamlayan projeler 150 bin TL destek alarak kendi şirketini kurabilecek.ODTÜ TEKNOKENT, 2012 yılından bu yana devam eden TÜBİTAK 1512 Sermaye Desteği Programı 1. aşama uygulayıcısı unvanı ile yürüttüğü program kapsamında girişimcilerin sermaye desteği için başvurmalarına destek oluyor.
2015 yılında revize edilerek Bireysel Genç Girişim (BİGG) adıyla yürütülen girişimcilere yönelik program ile ön kuluçka aşamasında eğitim kampı gerçekleştiriliyor.
Deneyimli kişilerden mentorluk ve danışmanlık, yatırımcılar ile görüşme, fikir alışverişi ve TÜBİTAK BİGG 2. aşama değerlendirmeleri için gereken iş planı eğitimleri sunuluyor.
Program kapsamında, ayrıca, ticarileşme, katma değer yaratma ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan iş fikirleri belirlenerek 1. aşama mekanizmalarından yararlanacak girişimci adayları seçiliyor.
İKİ AŞAMA
1. aşamada yer almaya hak kazanan girişimci adayları, ön kuluçka programına kabul ediliyor. Bu süreçte başarılı bir girişimin kurulması sırasında ihtiyaç duyulabilecek girişimcilik, muhasebe, finans, müşteri ve pazar analizleri gibi çok çeşitli alanlarda eğitimler uzman eğitmenler tarafından sağlanıyor.
Girişimci adaylarının iş fikirlerinin doğrulanması amacıyla bir eğitim kampı düzenlenirken, değerlendirmede başarılı bulunan ve 2. aşamaya uygun görülen girişimci adayları ve iş fikirleri belirlenerek TÜBİTAK’a bildiriliyor.
TÜBİTAK değerlendirmesi sonucu 2. aşamaya geçmeye hak kazanan girişimciler ayrıca ODTÜ TEKNOKENT’in ABD’nin San Francisco şehrinde yer alan T-Jump hızlandırma merkezinde eğitim alabiliyor.
İki aşamayı başarıyla tamamlayan projeler, ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde, T-BİGG programıyla, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında sunulan 150 bin TL’lik desteği alarak kendi şirketini kurma fırsatını da yakalayabilecek.
Teknoloji ve yenilik odaklı fikri olanlar için T-BİGG programı 2017 başvuruları 29 Haziran’a kadar tbigg. com sitesi üzerinden kabul ediliyor.
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