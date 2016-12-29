OLEV’in yeni hedefi Dubai
OLEV, VIP araçlarla ulaşımı yasal zemine taşıyan bir mobil uygulama şirketi. İlk yatırımını 500 Startups İstanbul’dan 10 milyon dolar değerleme üzerinden aldı. Şirket, Türkiye’de büyümesinin ardından Dubai’ye açılmaya hazırlanıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Şehir içinde VIP araçlarla adresten adrese ulaşımı yasal bir zemine taşıyan Türk mobil uygulama şirketi OLEV, İstanbul’daki yıllık hacmi 1,5 milyar doları aşan bir pazarda yabancılara rakip oldu.
İlk yatırımını 500 Startups İstanbul fon şirketinden 10 milyon dolar değerleme üzerinden alan ve şu an değerlemesi 15 milyon dolar olan OLEV, bir yıllık çalışmanın ardından kullanıma sunuldu.
iOS ve Android tabanlı mobil cihazlarda çalışan OLEV’i kullanmaya başlamak için, yolcunun gideceği adres bilgisini girmesi ve ‘çağır’ butonuna dokunması yeterli oluyor. Sonrasında kullanıcı yolculuk sonunda ödeyeceği yaklaşık tutarı ve rotayı görüntüleyip işlemi onaylıyor ve bulunduğu konuma en yakın araç sistem tarafından kendisine yönlendiriliyor.
Yaklaşık bekleme süresiyle birlikte aracın konum bilgisi de uygulama ekranında gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.
Aracın ulaşmasının ardından başlayan yolculuk boyunca, sürücü rotayı kendi mobil cihazı üzerinden takip ettiği için, yol tarif etmeye de gerek kalmıyor. Belirtilen adrese ulaşılmasıyla birlikte seyahat bedeli kullanıcının kredi kartından otomatik olarak çekiliyor.
Yolcunun sürücüyü ve aracı puanlayabilmesi sadece OLEV standartlarını sağlayanların hizmetvermesine yardımcı olurken, sürücülerin de yolcuları puanlayabilmesi, hizmet kalitesinin yüksek kalmasında önemli rol oynuyor.
DUBAİ’YE AÇILACAK
OLEV Kurucusu Ertunç Çiriş, ilk üniversite eğitimini Santa Monica Üniversitesi Los Angeles’da işletme dalında aldı. Ardından University of California Los Angeles’daki (UCLA) eğitimini ise girişimcilik projelerini sürdürmek üzere yarıda bırakarak Türkiye’ye dönüş yaptı.
Altı yıl boyunca Encoreist markası girişimi başta olmak üzere, elektronik ürün ticareti ile gayrimenkul geliştirme alanında ve turizm sektöründe otel yatırımlarına imza attı. Hong Kong, Londra, Çin ve ABD’de toplamda beş yılı aşkın bir süre yaşadı.
OLEV ile ilgili çalışmaları ise bir yıl önce başladı. Adresten adrese ulaşım ilgisini çeken bir konuydu. Yasal zeminde, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenle kullanabilecekleri bir platform oluşturmak fikriyle yola çıktı.
Kullanıma sunulalı henüz 1,5 ay olmasına karşın OLEV’de bireysel kullanıcı sayısının 5 bini aştığını ifade eden Ertunç Çiriş, 2017 sonunda 200 bin bireysel kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.
Önce İstanbul’un geneline başarılı bir şekilde yayılmayı ve sonrasında diğer şehirlerde büyümeyi hedeflediklerini belirten Çiriş, Türkiye operasyonlarının tamamlanmasının ardından Dubai’ye açılmayı planladıklarını da sözlerine ekliyor.
“İYİ ANALİZ YAPIN”
Yeni bir seri ile bir yatırım turu planladıklarını ifade eden Ertunç Çiriş, “İş modelimiz, yazılımımız ve stratejimizdeki yenilikçi ve özgün çözümlerle yatırım alma sürecimizi kolaylaştırdık” diyor.
Çiriş’in melek yatırım almak isteyen start up’lara tavsiyeleri ise şöyle: “Girişim yapmak istedikleri sektörü iyi analiz etmelerini, sektörün potansiyelini, hukuki ve mali altyapılarını iyi araştırmalarını, gerçekçi plan ve hedeflemeler yapmalarını öneririm. Tüm hesapları yaptıktan sonra hiçbir şekilde vazgeçmeden hırsla ve kararlı şekilde ilerlemeliler.”
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