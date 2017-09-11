Ot Kafe için franchise aranıyor
Ot Grup’un girişimi olan Ot Kafe’nin şu anda beş ilde 12 şubesi var. 2018’de 20 şubeye ulaşmak isteyen şirket yeni yatırımcılar arıyor. Antalya, Isparta, Muğla, Mersin, Samsun, Ordu ve İstanbul’da açılacak şubeler için aylık minimum 300 bin TL ciro hedefleniyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
1996 yılından beri sırasıyla Öküz,Hayvan ve son olarak 2013 yılında “Maksat Yeşillik Olsun” sloganıyla yayın hayatına başlayan Ot dergisinin yaratıcısı Ot Grup’un bir diğer girişimi olan Ot Kafe için franchise veriliyor. 2013 yılında Ot dergisinin yayın hayatına başlamasından yaklaşık altı ay sonra ilk Ot Kafe şubesi İstanbul Galata’da açıldı.
İlk şubenin yoğun talep görmesinden sonra ikinci şube Ankara’da kuruldu.Daha sonra ise diğer şehirlerde de şubeler açılmaya başladı. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Zonguldak ve Adana olmak üzere beş ilde 12 şube aktif durumda.
CO Mimarlık kurucusu CüneytOnur, üç şubenin ise yakın zamanda devreye gireceğini söylüyor. Minimum beş şube daha açarak 2018 yılını 20 şubeyle tamamlamak istediklerini belirten Onur, hedeflenen illeri Antalya, Isparta, Muğla, Mersin, Samsun, Ordu ve İstanbul olarak sıralıyor.
300 BİN TL CİRO HEDEFİ
Ot Kafe’de franchise giriş bedeli olarak 100 bin TL alınıyor. Açık ve kapalı alanı olmak üzere minimum 400 metrekarelik bir yer için metrekare başına yatırım bedeli 2 bin 500 ile 2 bin 750 TL arasında değişiyor. Merkezi yoğunlukların olduğu lokasyonlar ve üniversite öğrencilerinin rahatça ulaşım sağlayabileceği bölgeler öncelikli olarak tercih ediliyor.
Royalty bedeli olarak aylık cirodan yüzde 5 alınıyor. Bunun yüzde 1’lik kısmı reklam bedeli olarak kullanılıyor. Franchise şubeler için aylık ciro hedefi minimum 300 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Aylık cironun minimum yüzde 18 ile yüzde 25 arasında net kârlılığı olduğu ifade ediliyor.
Cüneyt Onur, yatırımcıyı bu hedef çerçevesindeki lokasyon ve bölgelere yönlendirdiklerini vurguluyor. Tüm inşaat ve hazırlık süreciyle birlikte, personel alımı ve eğitimi, restoran otomasyon sistemi ile birlikte cost kontrol eğitimi, restoran sevk ve idaresi, altı aylık süreçlerde menü değişimi ve eğitimi, aylık rutin denetlemeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mutfak, servis ve bar eğitimleri yapılıyor.
MAKSAT MUHABBET OLSUN!
Cüneyt Onur, konseptleriyle ilgili olarak ise şunları söylüyor: “OT dergisi kök olarak kendine mizah ve edebiyatı alıp, dallarını futboldan siyasete, sokaktan müziğe, hayata dair hiçbir şeye yabancı kalmayarak, ülkede sözü olan herkesle bir araya gelebilme cesareti ve isteğini her daim göstererek büyür. Yavaş ve emin adımlarla ilerlediğimiz bu yolculukta kefelerimizin misyonu, güzel mekânlarda, güzel insanlarla, güzel muhabbeti arttırmak. Bu yüzden derginin sloganından ilhamla kafele-rimizin sloganını ‘Maksat Muhabbet Olsun’ şeklinde belirledik.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Antalya, Isparta, Muğla, Mersin, Samsun, Ordu ve İstanbul
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 100 bin TL alınıyor. Açık ve kapalı alan olmak üzere minimum 400 metrekarelik bir yer için metrekare başına yatırım bedeli 2 bin 500 ile 2 bin 750 TL arasında değişiyor.
Ciro hedefi: Aylık minimum 300 bin TL.
Kâr marjı: Yüzde 18 ile yüzde 25 arasında değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: Hizmet sektöründe yer almış girişimciler. Başvuru için: 0216 368 42 26
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