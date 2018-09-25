Otomobillerin check up merkezi
Oto ekspertiz kuruluşu ve ikinci el oto test check up merkezi olan Otorapor, 2019’da 24 franchise şube açacak. Franchise giriş bedeli olarak 2018 sonuna kadar KDV dahil 55 bin TL alınıyor. Şubelerin yatırım maliyeti ise yaklaşık 250-300 bin TL arasında bulunuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Otorapor, teknik cihaz, ekipman ve robotlarla ikinci el araçların kaza ya da arıza durumlarını test ve muayene edip detaylı oto ekspertiz raporu düzenleyen, tam donanımlı bir oto ekspertiz kuruluşu ve ikinci el oto test check up merkezi. Otorapor fikri 2006 yılında, tamamen ihtiyaçlardan doğan bir proje.
Yalnızca oto sanayi siteleri içerisindeki farklı ustalardan alınabilen araç kontrol hizmetini tek bir merkez altında, daha organize bir yapı içerisinde profesyonelce alma ihtiyacı kapsamında Oto Ekspertiz Merkezi kurma ihtiyacından yola çıkıldı.
2016 yılı itibariyle arabam.com, sigortam.net, kariyer.net gibi platformların da sahibi olan İlab Holding şirkete ortak oldu.
Otorapor Kurucu Ortağı Eray Üner, 2007 yılından itibaren AR-GE ve projelendirmelerin ardından 2011 yılında ilk şubeyle faaliyete geçtiklerini söylüyor. Bugün 25 ilde toplam 64 şubesiyle hizmet veren Otorapor’un 58 şubesi franchise sistemiyle yönetiliyor.
Önümüzdeki yıl 24 yeni şube daha açılması hedefleniyor. Üner, bu konuda şunları söylüyor: “Yer seçimini çok ciddiye alıyor ve planlıyoruz. Yalnızca potansiyeline inandığımız lokasyonlara onay veriyoruz. Yeni yılda olmak istediğimiz şehirler, Konya, Eskişehir, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Afyon, Uşak, Kırşehir, Tekirdağ, Edirne, Düzce, Zonguldak, Giresun, Amasya, Sivas, Mersin, Denizli, Aksaray, Osmaniye, Şanlıurfa ve Batman.”
YATIRIM MALİYETİ
Franchise giriş bedeli olarak 2018 yılı sonuna kadar KDV dahil 55 bin TL alınıyor. Şubelerin yatırım maliyeti ise m2’ye göre değişmekle birlikte yaklaşık 250-300 bin TL arasında bulunuyor.
Şubelerin sanayi ya da galeri bölgesinde olması şartı aranmıyor. Eray Üner, “Bizim için önemli olan kolay ulaşılabilir, kolay tarif edilebilir noktalarda konumlanmak. Görünür lokasyonlarda olmayı önemsiyoruz ancak kira konusunda fizibilite yapmamız şart.
Girişimcilerimizin bize önereceği lokasyonları saha ekibimiz bizzat ziyaret ediyor ve fizibilite sonrası bize en uygun lokasyona onay veriyoruz” diye konuşuyor.
Şubelerin birinci yılın sonunda aylık 50-55 bin TL, ikinci yılın sonunda 60-65 bin TL, üçüncü yılın sonunda ise 70-80 bin TL aralığında ciro yapması hedefleniyor. Bayilerden yüzde 6 reklam, yüzde 3 royalty bedeli alınıyor.
İş modelinin sabit giderlere dayalı bir iş olması nedeniyle kâr marjı toplam ciroya endeksli olarak değişiyor ve ortalama yüzde 50 olarak ifade ediliyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Konya, Eskişehir, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Afyon, Uşak, Kırşehir, Tekirdağ, Edirne, Düzce, Zonguldak, Giresun, Amasya, Sivas, Mersin, Denizli, Aksaray, Osmaniye, Şanlıurfa ve Batman.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 2018 yılı sonuna kadar KDV dahil 55 bin TL alınıyor. Şubelerin yatırım maliyeti ise m2’ye göre değişmekle birlikte yaklaşık 250-300 bin TL arasında bulunuyor.
Ciro hedefi: Şubelerin birinci yılın sonunda aylık 50-55 bin TL, ikinci yılın sonunda 60-65 bin TL, üçüncü yılın sonunda ise 7080 bin TL aralığında ciro yapması hedefleniyor.
Kâr marjı: Yaklaşık yüzde 50.
Bayilerde aranan özellikler: Otomobil tutkusu olan, yeniliklere hızlı adapte olabilen, personel yönetimi konusunda deneyimli girişimciler aranıyor.
Başvuru için iletişim: bayilik@otorapor.com
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