Otomotiv sektöründe girişim fırsatı
Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, franchise vererek büyüyor. Yaklaşık 300 bin TL yatırımla kurulabilecek şubeler için İstanbul, Antalya, Trabzon, Eskişehir, Şanlıurfa gibi iller hedefliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Euromaster, Avrupa’nın 17 ülkesinde 2 bin 400’den fazla entegre ve franchise noktasıyla hizmet veren bir lastik ve araç bakımı servis ağı. Avrupa’da yaygın dağıtım ağıyla ön plana çıkan Euromaster, lastik ve araç bakımında Avrupa’daki ülkelerde lider konumda.
2012 yılında Türkiye pazarına da giriş yapan Euromaster, Michelin Grubu çatısı altında 52 ilde 200’e varan servis noktasıyla lastik ve araç bakımı hizmeti veriyor. Servis noktalarında orijinal ekipman onaylı ürünler kullanılıyor ve araç bakımı eğitimli personel tarafından yapılıyor. Servis noktalarına gelen müşterilere ücretsiz sunulan araç check-up’ı sayesinde araçta bir sorun tespit edilirse müşteriye bilgi verilebiliyor ve sorun giderilebiliyor.
YENİ NOKTALAR AÇILACAK
Euromaster Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, tüm Türkiye çapında yeni servis noktaları açacaklarını söylüyor. Durusu, bu kapsamda hedefledikleri illerin ise İstanbul, Antalya, Trabzon, Eskişehir ve Şanlıurfa olarak ön plana çıktığını ekliyor.
Yenilikçi, otomotiv sektörüyle ilgilenen, müşteri memnuniyetine önem veren tüm yatırımcılar franchise sistemine dahil olabiliyor. Franchise giriş bedeli olarak 18 bin TL + KDV alınıyor. Toplam yatırım maliyeti bölgesel olarak değişiklik göstermekle beraber yaklaşık 300 bin TL olarak ifade ediliyor.
Royalty olarak ise cirodan yüzde 2,5 alınıyor. Euromaster konseptinde lastik ve araç bakım hizmetlerinin sunulabilmesi için yaklaşık 200 metrekare büyüklükte, park alanı olan, yerleşim yerleri ve iş merkezlerine yakın noktalar gerekiyor. Kâr marjı bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. Zeynep Durusu, şubeler için hedeflenen aylık cironun da bölgesel olarak değişiklik gösterdiğini belirtiyor.
ŞUBELERE REKLAM DESTEĞİ
Euromaster’ın reklam katılım payı almadığını ifade eden Zeynep Durusu, açılış için entegrasyon ve reklam desteği verdiklerini söylüyor. Tüm bunların yanında Euromaster servis noktaları Euromaster Franchise Bölge Müdürü ziyaretleri ve eğitimleriyle sürekli destekleniyor.
Zeynep Durusu, sektöre sundukları yeniliklerle de farklılaştıkları noktaları güçlendirmeye devam ettiklerini belirtiyor. Durusu, bu konuda şunları söylüyor: “Örneğin 2017 yılında piyasaya sunduğumuz, sadece üretim hatalarını değil tamiri mümkün olmayan kullanıcı hatalarını da kapsayan ‘ilave lastik garantisi’ ürününe ilgi çok büyük oldu.
Euromaster servis noktaları, sadece iki ayda yaklaşık 10 bin adet ilave lastik garantisi sattı. Euromaster’da sürprizlere ve ihtiyaç dışında herhangi bir işleme yer yok. Müşterilerimiz bize geldiğinde işlemler tamamlanmadan önce araçlarına hangi işlemlerin yapılacağını ve sonunda ne ödeyeceklerini önceden biliyor.
Bu konuda servis noktalarımızı deneyim-leyen müşterilerimizden oldukça olumlu dönüşler alıyoruz. Hatta bir çok noktada gerçekleştirilmeyen akü testi ve fren hidrolik sıvısı testinin, ücretsiz check-up hizmetimiz dahilinde Euromaster servis noktalarında gerçekleştirilmesi, sürücüleri oldukça mutlu ediyor.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: İstanbul, Antalya, Trabzon, Eskişehir ve Şanlıurfa.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 18 bin TL + KDV alınıyor. Toplam yatırım maliyeti bölgesel olarak değişiklik göstermekle beraber yaklaşık 300 bin TL olarak ifade ediliyor.
Ciro hedefi: Lokasyona göre değişiyor. Kâr marjı: Bölgesel olarak değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: Yenilikçi, otomotiv sektörüyle ilgilenen, müşteri memnuniyetine önem veren tüm yatırımcılar sisteme dahil olabiliyor.
Başvuru için: 0212 357 06 00 ya da info@euromaster.com.tr
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