Paket servise çözüm getirdiler
Hemen Yolda, restoranlar ve kargo gibi evlere dağıtım yapan firmalara özel geliştirilmiş, işletmelerin karmaşık dağıtım sistemlerini düzenleyen akıllı kurye takip yazılımı. Hangi kurye iyi çalışıyor, vaktinde teslimat yapıyor gibi bilgilere Hemen Yolda ile ulaşılabiliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Hemen Yolda, iki kuzen olan Murat Nafiz Çaylı ve Çağkan Çaylı’nın kurduğu bir girişim. Hemen Yolda için restoranlar, çiçekçiler, marketler, kargo firmaları gibi evlere dağıtım yapan firmalara özel geliştirilmiş, işletmelerin karmaşık dağıtım sistemlerini düzenleyen yeni nesil, akıllı bir kurye takip yazılımı diyebiliriz.
Sorunsuz paket servis deneyimi olarak konumlandırılan bu girişim, işletmelerin saha personeli problemleri yerine kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlıyor. Müşteri bilgilendirmeleri ve canlı takip imkânıyla da müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.
Bunun yanı sıra restoranların tüm paket servis süreçlerini takip ediyor, kuryeler ve paket servis müşterileri hakkında içgörüler de veriyor.
Hemen Yolda’nın KOSGEB’den AR-GE inovasyon desteği de aldığını söyleyen Çağkan Çaylı, 2017 yılında bir İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka girişimi olarak İTÜ’ye giren ve
2018 yılında kuluçka girişimi olarak devam etmeye hak kazanan 30 girişimden biri olduklarını da belirtiyor. Aynı zamanda VVorkinton’un kuluçka merkezi olan VVorkincubation girişimi olduklarını da ifade eden Çaylı, iş fikirlerinin ortaya çıkış sürecini şöyle anlatıyor: “Girişim fikrimiz bundan yaklaşık bir yıl önce ilk iş düşüncemiz olan ‘yapay zeka danışmanlığı’ projesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra ortaya çıktı.
O sırada sipariş verdiğimiz bir yemeğin çok geç kalması ve tarafımıza bu konuda herhangi bir bilgilendirme yapılmaması üzerine bu geç kalan sipariş problemini çözmek üzere bir yapay zeka takımı olarak işe başladık.”
ELLER SERBEST MODU
İşletmeler için en problemli operasyon olan paket servis operasyonu Hemen Yolda ile otomatik pilotta yönetiliyor. Hangi kuryeniz iyi çalışıyor, vaktinde teslimat yapıyor gibi bilgilere ulaşmak Hemen Yolda ile mümkün oluyor.
Murat Nafiz Çaylı, “Böylece işletmeler diğer görevlerine daha fazla vakit ayırabiliyor ve paket servis operasyonlarını baş ağrısı yaşamadan yüksek teknolojiyle yönetebiliyor” diyor.
Yakın zamanda kuryeler için ‘hands free’ yani eller serbest moduna geçeceklerini belirten Çağkan Çaylı, bu sayede kuryelerin mobil uygulama üzerinden herhangi bir şey yapmak zorunda kalmadan hizmeti kullanabileceklerini söylüyor.
Çaylı, yakın zaman için planladıkları bir diğer yeniliğin ise gelen siparişlerin bir yapay zeka altyapısıyla otomatik olarak hangi kuryeye atanacağının belirlenmesi olacağını vurguluyor.
Çağkan Çaylı, “Böylece işletmeler zaman kaybetmemiş olacak ve yapay zekanın doğru atamasıyla siparişler daha hızlı teslim edilecek” diye konuşuyor.
YURTDIŞINA AÇILACAK
Hemen Yolda’yı yerel marka ismi olarak kullanan girişimciler global olarak ise Traceitup adını kullanıyor. Global hedefle kurulmuş bir start up olduklarını söyleyen Murat Nafiz Çaylı, “Türkiye’de pazardaki yerimizi güçlendirip, ürünü yeteri kadar geliştirip en kısa zamanda yurtdışına açılmak istiyoruz” diyor.
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