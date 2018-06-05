Parfümeride franchising fırsatı
Uluslararası parfüm markası, cadde, kiosk ve mağaza olmak üzere üç farklı konseptte franchising veriyor. Şubeler için aylık ciro hedefi metrekaresine göre 65 bin ile 80 bin TL arasında değişiyor.
LACTONE, mağazacılık konsepti Amerika’da oluşturulmuş koku lesansları kendi bünyesindeki Fransız uzmanlar tarafından geliştirilerek üretilen uluslararası bir parfüm markası.
Konsepti ABD’de oluşturulan, ürünlerini ise bünyesindeki Fransız uzmanlarla geliştiren ünlü kozmetik ve parfüm markası L’ACTONE Perfume & Beauty Care, franchise vermek için yeni yatırımcılarını arıyor.
Türkiye’de mağaza açılışları için görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden L’ACTONE Perfume & Beauty Care Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, hedeflerinin markayı, mağaza, cadde ve kiosk konsepti ile Türkiye’nin 81 iline açmak olduğunu belirtiyor.
Akat, “Dünyanın her köşesinden franchise talepleri alan bir marka olarak 2023 yılında yurtiçi ve yurtdışında en az 200 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.
Kısa bir süre önce Bursa ve İsparta’da yeni şubeler açtıklarını hatırlatan Akat, İstanbul’daki mağaza sayılarını da arttırmayı, prestijli caddelerde yer almayı hedeflediklerini vurguluyor.
Şube ve temsilciler ile 30 şube ile faaliyet gösteren markanın 2019 yılı sonuna kadar toplam 50 şubeye ulaşması hedefleniyor. İlk 100 bayiden franchise giriş bedeli alınmıyor. Şubelerin toplam yatırım maliyeti ise 40 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor. 25 ile 40 metrekare arasındaki mekanların şubeler için uygun olduğu ifade ediliyor.
ROYALTY ALINMIYOR
Şubeler için aylık ciro hedefi metrekaresine göre 65 bin ile 80 bin TL arasında değişiyor. Franchise şubeden royalty bedeli alınmıyor. Kâr marjı ise her üründe yüzde 100 ile 200 arasında değişiyor.
Yatırım yapacak girişimcilerde markaya değer katacak, temsil yetenekleri yüksek, vizyon sahibi, kendini sürekli geliştiren ve güvenilir olması bekleniyor. Mağazalar haftalık ve aylık periyotlarda uzman ekip tarafından, bunun yanı sıra firmanın mağaza ve satış standartları gizli müşteriler aracılığıyla denetleniyor.
“Bir iş, doğru girişimciyle, doğru yerde ve doğru marka ile yapılırsa başarı kaçınılmaz olur” diyen Ali Osman Akat, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu nedenle girişimcilerin başarılı olması için, yapılacak iş ile seçilen lokasyonun birbirine uyumlu olması gerekiyor. Her yeni açılan işletmede tanıtım ve tanışma dönemi vardır.
Bu dönemde, markayı en iyi şekilde temsil edebilmek ve satışa sunulan ürünlerin en iyi şekilde ifade edilmesi gerekir. Franchise görüşmelerinde, markayı doğru bir iletişimle ve özveri ile temsil edecek, marka imajını doğru bir şekilde yürütebilecek ve iş akdine bağlı kalabilecek yatırımcılar olmasına dikkat ediyoruz.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Cadde, mağaza ve kiosk olmak üzere üç farklı konseptte franchising veriliyor. Lokasyonun yoğun olduğu caddeler ve AVM’ler bu konsept için uygun.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli alınmıyor. Şubelerin toplam yatırım maliyeti 40 bin ile 45 bin TL arasında.
Ciro hedefi: Aylık 65 bin ile 80 bin TL arasında değişiyor.
Kar marjı: Yüzde 100 ile 200 arasında değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: Markayı doğru bir iletişimle ve özveri ile temsil edecek, marka imajını doğru bir şekilde yürütebilecek ve iş akdine bağlı kalabilecek yatırımcılar olmasına dikkat ediliyor.
Başvuru için: 0212 501 19 00
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