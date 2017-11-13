Pizzabulls, franchise şubeler açacak
Yerli pizza markası Pizzabulls, 2018 yılında 70 şubeye ulaşmayı planlıyor. 120 bin dolar yatırım bedeliyle açılabilecek Pizzabulls şubeleri için aylık 100 bin TL ciro hedefi bulunuyor. Şirketin yurtdışına açılma yönünde de hazırlıkları var.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Dünyada yılda 40 milyar dolarlık pizza yenirken, Türk insanı da yılda 2 milyar TL’lik pizza tüketiyor. Yabancı zincirlerin yanı sıra hızla büyüyen yerli pizza markalarının izlediği stratejiler, pazarı her yıl daha da büyütüyor.
2006 yılında kurulan Pizzabulls, pazardaki payını hızla artıran yerli markalar arasında yer alıyor. Geçen yılı 35 milyon TL ciro ile kapatan şirket bu yıl ise 60 milyon TL’lik satış gerçekleştirmeyi hedefliyor. Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi’nin 2018 hedefi ise 120 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşmak.
Bir başka hedef de dünyada en çok pizzanın tüketildiği ülke olan Amerika’ya açılarak Pizzabulls’u yurtdışına taşımak. Yurtdışı açılımında ilk adım, yakın zamanda Londra’da açılacak şubeyle atılacak.
Yurtdışının yanı sıra yurtiçinde de franchise şubelerle büyümeyi hedefleyen Pizzabulls, bugün Türkiye genelinde altı ilde 46 şubeyle faaliyet gösteriyor. Bu yılı 48 şubeyle tamamlamayı planladıklarını söyleyen Cavit Can Kırbeyi, 2018’de 70, 2019’da ise 100 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini ifade ediyor.
GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ NE?
Pizzabulls şubeleri için franchise giriş bedeli olarak 20 bin dolar alınıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 120 bin dolar + KDV olarak belirtiliyor. Yatırımın geri dönüş süresinin 2-3 yıl arasında değiştiği vurgulanıyor.
Cavit Can Kırbeyi, “Pizza sektöründe franchise veren markalar arasında en düşük yatırım bedeli ve en kârlı işletme modeli bizim markamıza ait. Şubeler için yatırım maliyetini düşük tutarken, ürünlerimizi işletmecilerimize çok düşük kârlarla satıyoruz. Bu da iş modelimizi kârlı kılıyor” diye konuşuyor.
Şubeler için aylık 100 bin TL ciro hedefi bulunuyor. Net kazanç olarak ise bir şube ayda 20 bin TL kâr elde ediyor. Royalty bedeli olarak
ciro üzerinden yüzde 4 alınıyor. Reklam bedeli ise alınmıyor. Kâr marjının yüzde 20 ile yüzde 35 arasında olduğunu belirten Cavit Can Kırbeyi, açılmayı hedefledikleri illerin ise Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Konya ve Antalya olduğunu söylüyor.
YURTDIŞI PLANLARI
Yurtdışında da büyüme planlarının olduğunu ifade eden Cavit Can Kırbeyi, hedeflerini şöyle anlatıyor: “Yıl sonunda yurtdışındaki ilk şubemizi Londra’da açacağız. İngiltere pizzanın tüketildiği en büyük pazarlardan biri. İngiltere’de iki yıl içerisinde 40 şubeye ulaşmayı planlıyoruz.
İlk beş şubeyi kendimiz açacağız, daha sonra ise franchise vererek büyüyeceğiz. İngiltere’ye 1 milyon Sterlin yatırım yapacağız. Bunun için İngiltere’de yaşayan Türk ve Hintli yatırımcılarla görüşüyoruz. 2023 yılında ise ABD ve Çin’e açılacağız.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Konya ve Antalya’ya öncelik veriliyor.
İlk sermaye: Pizzabulls şubeleri için franchise giriş bedeli olarak 20 bin dolar alınıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 120 bin dolar + KDV olarak belirtiliyor.
Ciro hedefi: Şubeler için aylık 100 bin TL ciro hedefi bulunuyor. Net kazanç olarak ise bir şube ayda 20 bin TL kâr elde ediyor.
Kâr marjı: Yüzde 20-35 arasında.
Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında duracak girişimciler aranıyor. Başvuru için: www.pizzabulls.com
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