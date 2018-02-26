Pizzabulls’tan franchise fırsatı
Pizzabulls, bu yıl 14 franchise şube açmayı hedefliyor. Şirket, markası için isim hakkı bedeli almıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti 100 bin dolar + KDV olarak ifade ediliyor. Franchise şubelerin net kâr marjı yüzde 15-20 arasında değişiklik gösteriyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Pizza ile 1990ların başında uluslararası zincirlerin Türkiye’ye girmesiyle tanışsak da, yapılan araştırmalar Türkiye’de insanların yüzde 40’ının hiç pizza yemediğini gösteriyor.
Dünyada yılda 40 milyar dolarlık pizza yenirken, Türk insanı yılda 2 milyar TL’lik (520 milyon dolar) pizza tüketiyor. Ancak yabancı zincirlerin yanı sıra hızla büyüyen yerli pizza markalarının izlediği stratejiler, pazarı her yıl daha da büyütüyor.
2006 yılında kurulan Pizzabulls, pazardaki payını hızla artıran yerli markalar arasında yer alıyor. Şirket bazı ilklere de imza atmış durumda. Örneğin bütün şubeler gece 03.00’e kadar açık tutuluyor.
Pizzabulls Genel Müdürü Zeynel Akyol, “Bizim bu uygulamamızdan sonra rakiplerimiz de aynı stratejiyi izlemeye başladı. Bunun yanı sıra ‘Büyük Kutu, Büyük Pizza’ sloganıyla müşterimizi büyük pizza ile tanıştırdık” diyor.
Pizzabulls’da bütün yerleşim planı, siparişlerin bir an önce restorandan çıkıp müşteriye ulaşması için dizayn ediliyor. Zeynel Akyol, restoranların paket ağırlıklı servis ile çalıştığını belirtiyor. Şirket şu anda altı şehirde 44 adet şubeyle faaliyet gösteriyor. Akyol, bu yılın sonuna kadar 14 şube daha açmayı hedeflediklerini belirtiyor.
GİRİŞ BEDELİ ALINMIYOR
Pizzabulls’un dikkat çeken özelliklerinden biri de çalışanlarını iş sahibi yapması. Şirkette geçmişte motor kurye olarak çalışan 13 eski personel bugün kendi işinin patronu olarak Pizzabulls şubesi işletiyor. Hatta birkaç Pizzabulls şubesi açıp çalışanlara hisseler vererek işin bir parçası olmaları da sağlanıyor.
Pizzabulls şubeleri için franchise veriliyor. Yatırımcıdan franchise giriş bedeli alınmıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 100 bin dolar + KDV olarak ifade ediliyor.
İstanbul, Adapazarı, İzmit, Bolu, Ankara, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Erzurum, İzmir, Balıkesir ve Manisa başta olmak üzere Türkiye geneline franchise veriliyor. Royalty olarak net satıştan yüzde 4 alınıyor. Bayiler için hedeflenen aylık ciro lokasyona göre değişiyor. Net kâr marjı yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişiklik gösteriyor. Zeynel Akyol, işinin başında durabilecek, vizyonu yüksek, sistemi ve restoranı geliştirecek işletmecilerle çalışmayı tercih ettiklerini ifade ediyor.
Pizza sektörünün Türkiye’de son yıllarda hızla büyüdüğüne dikkat çeken Zeynel Akyol, bunun nedenlerini ise şöyle açıklıyor: “Özellikle nüfus artışı pizza sektörünün her geçen yıl biraz daha büyümesine katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra iş yoğunluğu, zaman yetersizliği, eşlerin çalışması ve evlenme yaşının ilerlemesi de sektörü büyüten nedenler arasında sayılabilir.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: İstanbul, Adapazarı, İzmit, Bolu, Ankara, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Erzurum, İzmir, Balıkesir ve Manisa başta olmak üzere Türkiye geneline franchise veriliyor.
İlk sermaye: Yatırımcıdan franchise giriş bedeli alınmıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti ise 100 bin dolar + KDV olarak ifade ediliyor.
Ciro hedefi: Lokasyona göre değişiyor.
Royalty: Net satıştan yüzde 4 alınıyor.
Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında durabilecek, vizyonu yüksek, sistemi ve restoranı geliştirecek işletmeciler tercih ediliyor.
Başvuru için: 444 32 44 ya da 0216 533 75 75
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