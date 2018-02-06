Platformunu ABD’ye taşıdı
Oy kullanılan sosyal anket platformu Poltio.com, girişim hızlandırma programı GarantiPartners’ tamamladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Poltio, programa kabul edildikten sonra cirosunu yüzde 119 artırdı, 1 milyon TL’lik yatırım aldı. Bu yatırımla New York’ta Poltio Inc’i kurdu.
Garanti Bankası’nın girişim hızlandırma programı GarantiPartners’ın ilk mezunlarından, Türkiye’nin en çok oy kullanılan sosyal anket platformu Poltio.com, 2017 Aralık ayı itibarıyla programı tamamladı.
GarantiPartners desteğiyle ürün geliştirme süreci, globalleşme ve büyümeye odaklanan Poltio, programa kabul edildikten sonra cirosunu yüzde 119 artırdı, 1 milyon TL’lik yatırım aldı.
Poltio.com, bu yatırımla global bir açılım yaparak New York’ta Poltio Inc’i kurdu ve ilk yabancı müşterisiyle de çalışmaya başladı.
Ağustos 2014’te hayata geçirilen Poltio. com’da bugüne kadar yaklaşık 16 milyon tekil kişi tarafından 200 milyon oy kullanıldı.
Poltio.com bu rakamlarla Türkiye’nin en çok görüş bildirilen sosyal anket platformu olmayı başardı. Poltio’nun Kurucu CEO’su Ahmet Tosun, Poltio’nun sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kullanılan bir platform olmasını hedeflediklerini söylüyor.
GarantiPartners programında Türkiye’de ofis, mentörlük ve Garanti Bankası’yla işbirliği gibi birçok destek aldıklarını belirten Tosun, “Organize ettikleri Silikon Vadisi seyahatinde birçok yatırımcıya sunum yapma fırsatımız oldu ve aldığımız geri bildirimlerle yurtdışı vizyonumuzu çizdik.
Bu kapsamda geçen ağustos ayında New York ofisimizi açtık ve ilk müşterimizle çalışmaya başladık” diyor.
“YOL HARİTASI HAZIRLIYORUZ”
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, GarantiPartners programına kabul edilen yeni kurulmuş, etki alanı geniş, yüksek değer yaratma ve yatırım alma potansiyeli olan girişimlere önce bir yol haritası hazırladıklarını ve çalışma planı oluşturduklarını vurguluyor.
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