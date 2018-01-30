Platformunu yurtdışına açacak
Mobilya odaklı pazar yeri Dekopasaj, bugüne kadar 785 bin dolar yatırım aldı. İstanbul’da faaliyet gösteren şirket yakında Ankara ve İzmir’de de olacak. Dekopasaj Kurucusu Emir Tümen, “2018 sonunda Avrupa’da, 2019’da ise BAE’de olmayı hedefliyoruz” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Artık teknoloji, yaşam ve çalışma alanınızda kullanmadığınız herşeyi yeni alıcılarıyla buluşturmanıza yardım ediyor. Dünyada hızla büyüyen bu trend, Türkiye’de de yerini almaya başladı.
Sadece ev ve araba değil, tekstil, mobilya, elektronik veya herhangi bir eşyayı kolayca satabileceğiniz birçok platform mevcut, ikinci el mobilyada yılda 5 milyar TL’lik bir pazar olduğu tahmin ediliyor. Şu anda pazar hala offline ve gelenek sel mecralardan yürüse de her geçen gün teknoloji bu alanda da yaratıcı çözümlerle herkese satış ve alım konusunda kolaylıklar sunuyor.
Artık insanların ikinci el eşyaya bakış açısı değişti, ikinci el eşyanın algısı da… Eskiden ikinci el almak ön yargıyla bakılan bir olguydu. Şimdi ise akıllı alışverişin yolu olarak görülüyor.
‘UÇTAN UCA’ PAZAR YERİ
Dekopasaj, Türkiye’nin ilk ve tek ikinci el mobilya odaklı pazar yeri. Ocak 2015’te hayata geçen ve ‘uçtan uca’ modelle kurgulanan bir pazar yeri olan Dekopasaj, Emir Tümen tarafından kuruldu.
Lojistik servisi, taksitli ödeme, konsinye satış gibi hizmetlerle ikinci el mobilyaların yeni sahiplerini bulmasını kolay hale getiren bu iş modeli, satış üzerinden komisyon geliri yöntemiyle çalışıyor.
Emir Tümen, mobilya satmak isteyen şahıs ve kurumların ihtiyaçlarını mevcut pazar yerlerinin çözemediğini, offline tarafta ürünlere ederlerinin çok altında bedel verildiğini söylüyor.
Tümen, “Alıcılar için ise ürün bulmak, alım için detayları netleştirmek ve nakliyeyi çözmek alışverişi zorlaştırıyor” diyor.
Türkiye’deki mobilya tüketim pazarının 50 milyar TL civarında olduğu bilgisini veren Tümen, direkt hizmet edilebilir ikinci el pazarının ise 5 milyar TL büyüklüğe sahip olduğunu belirtiyor. Tümen, ileriye dönük tüm pazar etkenlerinin ikinci el mobilya pazar büyümesinin artarak devam edeceğini gösterdiğini ifade ediyor.
YATIRIM ALDI
Dekopasaj, bugüne kadar şahıslardan 785 bin dolar yatırım aldı. Yılda 5 milyon TL satış hacmine, 8 binden fazla canlıda satışa hazır ilana ve 100 bini aşkın üyeye sahip olduklarını ifade eden Emir Tümen, bu yıl ciro anlamında 5 kat büyüme hedefleri olduğunu söylüyor. Tümen, şu anda sadece İstanbul’da hizmet verdiklerini ancak Ankara ve İzmir olmak üzere iki yeni şehirde daha operasyon kurguladıklarını belirtiyor.
Şirketin yurtdışına açılma planları da var. Emir Tümen, “2018 yılı sonunda Avrupa’da, 2019 yılında ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) birer şehirde olmayı hedefliyoruz. Mobil uygulamamız çok yakında yayına giriyor, konsinye tarafımız büyüyor” diye konuşuyor.
GİRİŞİMCİLERE 4 TAVSİYE
Emir Tümen’in girişimcilere tavsiyeleri şöyle:
1- Her zorlukta yılmayın,
2- Çözüm odaklı olun,
3- Paranın kıymetini bilin ve çok verimli kullanın,
4- Pazarlama, ürün gibi alanlarda her ay bir öncekinden değişik bir şey deneyin.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?