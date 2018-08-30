Projesini ticarileştirdi
İstanbul Ticaret Odası iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin girişimcilerinden olan Doğukan Esener, ısı reaktörü projesini ticarileştirdi.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Esener, projesinin patentini 5 milyon dolara beş yıl süreyle Türkiye’nin önde gelen makine üreticilerinden birine kiraladı.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) ilk girişimcilerinden olan mekatronik yüksek mühendisi Doğukan Esener, icat ettiği ‘ısı reaktörü’ projesiyle girişimcilikten yatırımcılığa adım attı.
Esener, ısı reaktörü projesinin patentini 5 milyon dolara beş yıl süreyle Türkiye’nin önde gelen makine üreticilerinden birine kiraladı.
Doğukan Esener, bu süre zarfında, söz konusu firmanın ısı reaktörünü kullanarak ürettiği makinelerin satışından elde edeceği kârdan da yüzde 20 pay alacak.
Doğukan Esener’in geliştirdiği ısı reaktörü, su, yağ, tüm sıvı gıdalar, endüstriyel sıvılar, asitler, yanıcı parlayıcı petrol ürünleri gibi sıvı ve akışkan olan her şeyi ısıtabiliyor.
Üstelik bu işlemi 30 metrelik değil, 3 metrelik kazanlarda istenilen süre içinde yaparak hem yerden hem de zamandan tasarruf edilmesine olanak sağlıyor. Makine üreticisi şirket bu reaktörün asitli gıda işleme kısmını kiraladı.
Esener, asit olmayan gıda ürünleri kısmının kiralanması konusunda da şu an Türkiye’nin en büyük gıda üreticisi gruplarından biriyle önemli bir aşamaya gelmiş durumda.
Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM’nin ilk girişimcilerinden olan Esener, Ağustos 2017’den beri BTM’nin Hızlandırma Kampı’nda yer alıyor.
ZAMANDAN TASARRUF
Doğukan Esener, geliştirdiği ürünle ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “Süt entegre tesisleri, salça fabrikaları, mayonez imalatı, meyve suyu, asitli içecekler gibi gıda işletmelerinde ham maddeyi ısıtmak ve pişirmek için bir süreye ve devasa oranlarda ısıl enerjiye ihtiyaç duyulup kullanılıyor.
Bizim ürünümüz krom bazlı olup direkt gıda teması sağlayabildiği için bizler bu ham maddeyi direkt reaktörün içine alarak anlık olarak istenilen ısıl değerlere çıkarabiliyor ve pişirebiliyoruz.
Bu anlamda hem zamandan çok ciddi tasarruf ediliyor hem de enerjiden yüksek oranda kâr elde edilmiş oluyor.”
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