PwC sosyal girişimcileri arıyor
Vergi ve danışmanlık şirketi PwC, sosyal girişimcileri destekleyeceği Sosyal Etki Laboratuvarı “başlıklı uluslararası” bir yarışma düzenliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Hem yeni girişimlerin hem de büyümekte olan girişimlerin (scale up) katılabileceği yarışmada, jüri PwC’nin uzman yöneticilerinden oluşacak.
Değerlendirmeler neticesinde finale kalan dört girişim, PwC tarafından para ödülünün yanında PwC uzmanlığı ve bilgi birikimiyle de desteklenecek.
Sosyal Etki Laboratuvarı’na başvurular 8 Haziran’a kadar yapılabilecek. Türkiye’nin yanı sıra; Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan projelerin katılacağı yarışmayı kazanan üç yeni ve bir büyümekte olan girişim, Amsterdam’da Eylül ayında gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.
Finale kalan girişimciler; iki yıl boyunca PwC hizmetlerinden ücretsiz yararlanma ve PwC’nin ofis olanaklarından faydalanma hakkı kazanacak. Yine 5 bin Euro ve scale up için 10 bin Euro para ödülü almaya hak kazanacaklar. Yarışmayayla ilgili https://www.pwc. com.tr/social-impact-lab adresinden bilgi alınabilir.
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