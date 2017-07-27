Reklamda iletişim düşüşte, finans yükselişte
Nielsen’in altı aylık reklam verilerine göre, adet bazında en çok reklamveren ana sektörler sıralamasında finans yükselişe geçerken iletişim sektörünün gerilemesi dikkat çekiyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
2017’nin ilk altı ayında reklam yatırımlarında öne çıkan ilk 10 şirket arasına P&G ve Türkiye İş Bankası girerken, Benckiser ve Vodafone’nun ilk 10’dan çıktığı görülüyor. Nielsen, Ekonomist için 2017 Ocak-Haziran dönemine yönelik Türkiye Reklam Yatırımları raporunu hazırladı.
Televizyon, radyo, gazete, dergi, sinema ve outdoor olmak üzere altı ayrı mecraya verilen reklamların analizlerinin yer aldığı raporda, marka ve ana sektör bazında değerlendirme yapıldı.
Veriler, 2016 yılının altı ayı ile kıyaslandığında, bu yıl reklam adetlerinde yüzde 30’lara varan düşüş dikkati çekiyor.
Reklam adedi anlamında ilk 10 sektör sıralamasında da değişiklik söz konusu. Finans sektörü ilk üçe girerken iletişim sektörünün üçüncü sıradan yedinci sıraya gerilediği gözleniyor.
En çok reklamveren şirketlere bakıldığında ilk sırada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Unilever var. Ancak geçen yıl yedinci sırada olan Coca Cola’nın ikinci sıraya yerleşmesi bir başka dikkat çekici veri.
Bu yıl P&G ve Türkiye İş Bankası ilk 10’a girerken, Benckiser ve Vodafone’un ilk 10’un dışına çıktığı gözleniyor.
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