Sanat ve start up’ın buluşması
Kültür sanat, girişimcilik ve teknoloji endüstrilerini buluşturan REMIX Academy İstanbul, 29 Mart’ta bomontiada ve ATÖLYE’de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, sanatçılar, yaratıcı endüstriler, start up’lar, dijital teknoloji toplulukları bir araya gelecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
REMIX Academy etkinlikleri, Küresel REMIX Zirveleri’nin bir ayağını oluşturuyor. Bu sektör ve endüstrilerin geleceğini biçimlendiren önemli fikirler, yaratıcı şehirler ve yaratıcı ekonomi üzerine konuşmak amaçlanıyor.
REMIX Academy etkinliklerinde tüm dünyadan kültür sanat, girişimcilik ve teknoloji endüstrilerinden profesyoneller, kanaat önderleri bir araya geliyor ve kültür, teknoloji ve girişimciliğin kesişimini mercek altına alıyor.
British Council ve Pozitif işbirliğiyle düzenlenen REMIX Academy İstanbul, sanat, yaratıcı endüstriler, start uplar, markalar, politika ve dijital teknoloji topluluklarından Birleşik Krallık ve Türkiye’den yenilikçileri bir araya getirerek sanat ve teknoloji arasındaki işbirliğinin geleceğini şekillendiren trendleri inceleyecek. Pozitif Strateji ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alara Orhon ile etkinlik hakkında konuştuk.
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Kültür sanat, girişimcilik ve teknoloji endüstrilerini buluşturan REMIX Academy İstanbul, British Council ve Pozitif işbirliği ile 29 Mart’ta bomontiada ve ATÖLYE’de gerçekleştirilecek. CultureLabel. com ve REMIX Zirveleri Kurucu Ortağı Simon Cronshaw, REMIX Academy İstanbul’da, dijital ve kültür liderlerinden bazılarını dinlemenin yanı sıra, genellikle dijital alanda, yeni fikirleri sıfırdan başarılı bir şekilde inşa eden yaratıcı girişimlerin de detaylı inceleneceğini belirtiyor. Etkinlik boyunca pek çok farklı konuşma gerçekleşecek.
Etkinlik iş dünyası ve girişimciler için nasıl bir öneme sahip?
REMIX Academy İstanbul aslında yenilikçi bir buluşma platformu, profesyoneller arası bağlantı olanakları sunuyor. REMIX zirveleri, diğer teknoloji buluşmalarından farklı olarak katılımcılar ve konuşmacılar arasında samimi bir ortam sağlıyor. Bu sayede, gerçek bir iletişim, öğrenim ve yeni projeler için ilham ve işbirliği fırsatları yaratıyor.
Etkinlikle neler hedefleniyor? Ne gibi işbirliği fırsatları söz konusu?
Yaratıcı endüstrilerin farklı seviyelerinden uzmanlar, freelance çalışanlar, start up’lar, sanat ve kültür kurumları, markalar, medya ve teknoloji kurumlarından çalışanlar bir araya geliyor. Katılımcılar aynı zamanda farklı sektörlerdeki gelişmeleri yakından izleme ve gelişmelerden kendi alanları için fikir üretme şansı yakalıyor. Çoğu zaman insani erişim, etkileşim ve ifade gücünü artırmak için önce sanat ve kültür alanında denenip geliştirilen fikirler, sonra ticari sektörlere de geçiyor.
“SANAT DİJİTALLEŞİYOR”
“REMIX’te sanat ve kültür üzerine fikir alışverişleri yapılacak. Bugün tüm dünyada sanatın dijitalleşmesi konuşuluyor. Bunun sanat üretimine ve erişimine getirdiği yenilikleri hep birlikte bu zirvede keşfedeceğiz. Artık kültürel ve yaratıcı sektörlerde yenilikçi olmanın, yeni modelleri hayal etmenin ve kullanıcıların kültürel içerikle etkileşimde bulunmaları için yeni yollar yaratmanın zamanı.”
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