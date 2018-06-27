Sanayi 4.0’da en avantajlı ülkeyiz
İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sinan Alçın’ın geliştirdiği 4ware ve edu4ware testleri, gençleri ve şirketleri Sanayi 4.0 sürecine hazırlamayı hedefliyor. Alçın, “Türkiye Sanayi 4.0’a geçişteki en avantajlı ülke” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi Direktörü Prof. Dr. Sinan Alçın, 4ware adını verdiği yaklaşımında Sanayi 4.0 sürecinde firmaların sahip olması gereken nitelikleri dört ana alana ayırarak inceliyor.
Test4ware ile firmaların Sanayi 4.0 sürecindeki konumları analiz ediliyor. 4ware yaklaşımında firmaların dört alandaki (hardware, software, netware ve wetware) bütünlüklü yetkinliklerinin Sanayi 4.0 sürecindeki başarıyı olanaklı kılabileceği vurgulanıyor.
Alçın, ‘Eğitim 4.0’ adı altında da eğitim kurumlarına yönelik edu4ware isimli bir test geliştirdi. Test, eğitim kurumlarında uzman ekipler tarafından uygulanıp, öğrencilere bir yol haritası hazırlıyor.
Alçın, “Peryön ile İstanbul’da ilk 500’e giren bu sanayi testini uygulayarak onların insan kaynakları potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye bulunduğu bölge itibariyle
Sanayi 4.0’a geçişteki en avantajlı ülke” diyor. Sinan Alçın, sorularımızı şöyle yanıtladı:
4ware adını verdiğiniz yaklaşımınızı nasıl geliştirdiniz?
Sanayi 4.0 konusundaki Türkiye’deki ilk bilimsel yayın bana ait. Bu yayından sonra çeşitli sanayi kurumlarında bunu anlatan seminerler düzenledim. Firmalardan sürekli “Ben Sanayi 4.0’ın neresindeyim?” sorusuyla karşılaştım. Bunun üzerine 4ware yani dört yetkinlik yaklaşımını geliştirdim.
Firmaları Sanayi 4.0 sürecine nasıl hazırlıyorsunuz?
Firmalar bu testlere ücretsiz olarak girip kendi skorlarını test
edebiliyorlar. Bunun üzerinden eksik yönleri için bir yol haritası çıkartabiliyorlar. Sanayiye yönelik testimiz ücretsiz. Sonrasında kendisine bir yol haritası hazırlamamızı isterse ücret alıyoruz.
Bir de eğitim sektörüne yönelik geliştirdiğiniz bir test var. Ondan da bahseder misiniz?
Türkiye’de çocuğa kodlama dersi veriliyor ama bu çok basit programlarla yapılıyor. Ben 4ware yaklaşımını edu4ware adıyla k12 ve yükseköğrenim için geliştirdim. Bunun ilk uygulamasını Kültür Koleji’nde gerçekleştirdik. Türkiye’deki ilk lise konumundaki kuluçka merkezini Kültür Koleji’ne kurduk. Bizim çocuklarımızın ilkokuldan başlayarak bu dört alanın bilgisine sahip şekilde yetiştirilmesi lazım. Gelecekte sadece finans bilen iktisatçıya değil, kompozit malzeme de bilen, kodlama dilini kullanabilen iktisatçıya da ihtiyaç olacak. Bizim yetiştireceğimiz gençlerin farklı alanlara ilgisini bir arada toplayabilmesi gerekiyor.
Geliştirmiş olduğunuz bu testler sahada uygulanmaya başladı mı?
edu4ware testini Kültür Koleji ve Çizgi Koleji’nde uyguluyoruz. 4ware’i İngilizce, Rusça ve Arapça’ya çevireceğiz. Şu an sanayi ve hizmet diye ayırdığımız sektör sayısını Avrupa Birliği koteksindeki 26 alt sektöre yönelik olarak geliştireceğiz. Peryön ile İstanbul’da ilk 500’e giren firmalarda bu sanayi testini uygulayarak onların insan kaynakları potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye bulunduğu bölge itibariyle Sanayi 4.0’a geçişteki en avantajlı ülke. Firmaların elbirliğiyle bu sürece girmesi gerekiyor.
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