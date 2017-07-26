Silikon Vadisi’nde ağ kurdu
TÜSİAD Silikon Vadisi ağı kurdu. Ağ ile birlikte Türkiye start up ekosistemi, uluslararası ağların bir parçası haline getirilecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Ayrıca Türk girişimcilere Silikon Vadisi’nde yol gösterilmesi, Silikon Vadisi kaynaklı ilginin Türkiye’ye yönlendirilmesi de hedefleniyor.
TÜSİAD, Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren girişimci, yönetici, mühendis, bilim insanı ve yatırımcılarla ilişki ve etkileşimi geliştirmek amacıyla bir ağ kurdu.
TÜSİAD, bu girişimle Silikon Vadisi Ağı San Francisco bölgesindeki profesyoneller ve girişimciler ile bağları güçlendirirken, bölgenin girişimcilik alanındaki yüksek birikiminden yararlanmayı hedefliyor.
Yine TÜSİAD’ın Sanayi 4.0, STEM, inovasyon, internet ekosistemi, dijitalleşme ve girişimcilik alanlarındaki çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.
YATIRIMCILARLA TEMAS VAR
Bu misyonla TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, genel sekreter Bahadır Kaleağası ve Washington Temsilcisi Barış Ornarlı, San Francisco’da Türk girişimci, yönetici, mühendis, bilim insanı ve yatırımcılarla temas kurdu.
TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı faaliyetleri, TÜSIAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat liderliğindeki Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası’nın yönetiminde gerçekleşecek.
Ağ faaliyetleri, aynı zamanda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski liderliğindeki Küresel ilişkiler ve AB Yuvarlak Masası, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin liderliğindeki Girişimcilik Yuvarlak Masası ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır liderliğindeki Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası ile koordinasyon içinde yürütülecek.
TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı, ayrıca TÜSİAD’ın üyesi olduğu G20 iş dünyası kurumu Global Business Coalition ve Avrupa iş dünyası konfederasyonu BusinessEurope ile etkileşim içinde olacak. TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı dönem başkanlığını TÜSİAD üyesi ve Silver Spring Networks COO’su Ayşegül İldeniz üstlenecek.
YOL GÖSTERECEK
TÜSIAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yönetim kurulunun yıllık ABD ziyaretinde de geniş Silikon Vadisi Ağı ile görüşmeler yapacağını belirtiyor. Geleceğin teknolojilerinin nabzının Silikon Vadisi’nde attığını ifade eden Bilecik şunları söylüyor:
“Bu nedenle Silikon Vadisi ile ilişki ve etkileşimi geliştirecek olan TÜSIAD Silikon Vadisi Ağı’nın ülkemiz için çok önemli bir katma değer yaratacağına inanıyorum.
TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı ile karşılıklı yatırım imkanlarının görülmesini; hem Türk girişimcilere Silikon Vadisi’nde yol gösterilmesini, hem de Silikon Vadisi kaynaklı ilginin Türkiye’ye yönlendirilmesini hedefliyoruz.”
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