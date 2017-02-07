Sinemia, dördüncü tur yatırımını aldı
2015 sonunda Aslanoba Capital’den ilk yatırımını alan Sinemia, geçen yıl içinde de sırasıyla Aslanoba Capital, İstanbul Startup Angels üyeleri ile 500 Startups’tan yatırım almıştı. Özel Sinema Kulübü bu kez de Revo Capital’den 5,5 milyon TL yatırım aldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Sinemia, sinemaseverler için kurulmuş sosyal bir sinema platformu. Sinemia Premium üyeleri, üyeliklerinin sürdüğü ay boyunca Türkiye’nin her yerindeki tüm sinema salonlarında sınırsız film izleyebiliyor.
Bugün Türkiye ve İngiltere’de faaliyet göstermekte olan Sinemia ilk yatırımını Aralık 2015’te Aslanoba Capital’den aldı.
2016 yılı temmuz ayında Aslanoba Capital ve İstanbul Startup Angels üyelerinden Ali Çebi ve Burak Örücü Sinemia’nın ikinci yatırımını gerçekleştirdi.
Üçüncü yatırım için aynı yıl içerisinde Silikon Vadisi merkezli Venture Capital firması 500 Startups ile el sıkışıldı. Bunu en son 5,5 milyon TL’lik yatırımla Revo Capital takip etti.
200 BİN ÜYESİ VAR
Aslanoba Capital’den aldıkları ilk yatırımdan bu yana 14 kat büyüdüklerini belirten Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, bugün Sinemia mobil uygulamasının 200 binin üstünde aktif kullanıcısı olduğunu söylüyor.
Sinemia’nınsosyal içerik platformu Sinemia Social’ın ise 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısının ve ayda 10 milyondan fazla ziyaretçisinin bulunduğunu belirtiyor. Oğuz, “Sosyal medyadan ise 22 milyon tekil kullanıcıya ulaşıyoruz” diyor.
ABD’YE AÇILIYOR
Sinemia Premium sistemini global anlamda geçerli kılmak için de çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye’ninardından İngiltere pazarına açıldıklarını anlatan Rıfat Oğuz, Sinemia’yı ABD’de de hayata geçirmek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade ediyor.
2017’de ABD’de agresif bir büyüme planladıklarını söyleyen Oğuz, şöyle devam ediyor: “Mobil uygulamamızı 20 ülkede kullanılabilir duruma getirdik. Çok yakında bu ülkelerde yayında olacağız. Geçen yılın sonlarına doğru 500 Startups yatırımı ile ABD açılımımızı başlattık.
Revo Capital yatırımını da Türkiye’deki büyümenin yanı sıra ABD’de hızlı bir başlangıç yapmak için kullanacağız. Sinemia Premium ile 235 milyon sinema seyircisi bulunan ABD pazarında büyüme yakalamaya odaklanacağız.”
“FİNANSAL MODEL ÜZERİNE KAFA YORUN”
Rıfat Oğuz’un melek yatırım almak isteyen girişimcilere tavsiyeleri şöyle: “Ürününüzü ortaya çıkarmak için zaman kaybetmeyin, hızlı hareket edin.
Ürün ortaya çıktıktan sonra gelişmesini ve en mükemmel haline doğru ilerlemesini sağlamayı hedefleyin. Üstüne konuşulacak fikirler değil, deneyimlenip kullanılabilir ürün veya hizmetler olması, sizin elinizi çok daha güçlü hale getirecektir.
Finansal model üstüne kafa yorun. Ürününüze birilerinin ortak olması için onun kârlı bir yatırım olacağına inanmaları gerekir. Tabii ki yaptığınızı en iyi şekilde anlatın.
Siz kendinizi iyi ifade edemezseniz, potansiyel yatırımcılarınızın da ürününüzü anlaması için yol açamazsınız.”
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