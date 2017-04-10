Sokak Kahvecisi franchise veriyor
İzmirli Sokak Kahvecisi Türkiye genelinde franchise veriyor. Sekiz şubesi bulunan şirket 2017 sonunda şube sayısını 27’ye çıkarmayı hedefliyor. Franchise için öncelik tanınan illeri ise Ankara, Isparta, Eskişehir, Gaziantep ve Samsun oluşturuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Kahve, dünyada petrolden sonra en fazla ticari hacmi olan ürün olarak ifade ediliyor. Türkiye’de kahve tüketimi yıllık 45 bin ton yani 6,5 milyar fincan civarında. Bu da günlük 17,7 milyon fincan kahveye denk geliyor.
Türkiye’de 2012- 2013 döneminde kişi başına 595 gram olan kahve tüketimi, 2015-2016’da 920 grama ulaştı. Londra’ya bağlı Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun (International Coffee Organizaton) istatistiklerine göre Türkiye’deki pazarın büyüklüğü ise yaklaşık 600 milyon TL’ye ulaşmış durumda.
Bunun 125 milyon TL’lik kısmını ise Türk kahvesi oluşturuyor. Türkiye’deki kahve sektörünün büyüklüğünün önümüzdeki beş yılda 1 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Türkiye’de her 100 kişiden 78’i artık kahve tüketiyor. Gelecek birkaç yıl içerisinde de bu oranın yüzde 100 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.
YERLİ PAYI ARTIYOR
Son yıllarda yapılan marka yatırımı ve şubeleşme atağı ile tüketim giderek yükseliyor. Bir zamanlar büyük ölçüde yabancı markaların hakim olduğu sektörde yerli kahve zincirlerinin payı “üçüncü dalga” olarak ifade edilen niş kahve şubelerinin de devreye girmesiyle birlikte yaklaşık yüzde 70’e ulaştı.
Son yıllarda İzmir’den çıkan ve ülke genelinde şubeleşen kahve markalarının ismini sık duyar olduk. Sokak Kahvecisi de bu markalar arasında yer alıyor. Sokak Kahvecisi, Telve Gıda’nın 2013 yılı itibarıyla kurmuş olduğu bir franchise markası.
Girişimci Burcu Avlar tarafından hayata geçirilen Sokak Kahvecisi, ilk olarak İtalya’dan espresso çekirdek ve profesyonel kahve makineleri ithal ederek işe başladı. Kendi kahve üretim tesisini kuran Avlar, birçok franchise kahve firmasının da fason üreticisi konumunda.
Sokak Kahvecisi’nde, küçük boyutlu konseptiyle her yerde kurulum yapılması mümkün olan bir model düşünülmüş durumda. AVM, plazalar, üniversiteler, okullar, fabrikalar, catering organizasyonları ve sokakların bu konsept için uygun olduğu ifade ediliyor.
Yatırımcıya pazarlama desteği ve eğitim verilmesinin yanında, perakende ürünler, tavsiye edilen noktalar ve fiyatlama, kâr maksimizasyonu gibi konularda sürekli hizmet sunuluyor.
27 MAĞAZAYA ULAŞACAK
Bugün itibariyle İzmir Alsancak, Kordon, Bayraklı, İzmirpark AVM, Kayseri, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Parksite AVM ve Ereğli Özdemirpark AVM olmak üzere sekiz adet Sokak Kahvecisi şubesi bulunuyor.
Burcu Avlar, önümüzdeki üç ayda Seyrek İzmir, Niğde Merkez, Bodrum Turgutreis ve Balance Güneşli İstanbul mağazalarının açılacağını, bu şubelerin inşaatlarının devam ettiğini söylüyor. 2017 sonunda ise mağaza sayısının 27 olması hedefleniyor.
Franchise giriş bedeli olarak 50 bin TL alınıyor. Toplam yatırım maliyeti lokasyona göre değişiyor. Sokak Kahvecisi yüzde 3 ciro primi ile çalışıyor. Franchise için öncelik tanınan iller ise Ankara, Isparta, Eskişehir, Gaziantep ve Samsun. Burcu Avlar, şubeler için hedeflenen cironun da lokasyona göre değişiklik gösterebileceğini ifade ediyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Ankara, Isparta, Eskişehir, Gaziantep ve Samsun.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 50 bin TL alınıyor. Toplam yatırım maliyeti lokasyona göre değişiyor.
Ciro hedefi: Aylık ciro hedefi, mağazanın bulunduğu lokasyona göre değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında durabilecek, marka değerini koruyabilecek girişimciler aranıyor. Başvuru için iletişim: info@ sokakkahvecisi.com.tr ya da 0232 375 03 33
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