Sokak lezzetleriyle büyüyecek
Q Gıda çatısı altındaki markalarıyla yeme içme sektöründe yatırımları bulunan Atasay Gıda, sokak lezzetleriyle franchise vermeye hazırlanıyor. HuQQabaz markasının altında 15 yeni alt marka oluşturan şirket, 81 ilde şube açmayı hedefliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Q Gıda (Q Food & Beverage), HuQQa, The Market, Qurabiye, HuQQabaz ve LiQQit alt markalarıyla yapacağı yatırımlarla yeme içme sektöründe büyümeye hazırlanıyor. 2016’da 52 milyon lira ciro elde ettiklerini açıklayan Q Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, 2017 ciro beklentilerinin 100 milyon lira olduğunu belirtiyor.
2020’de ise günde 1 milyon lira ciro hedeflediklerini ifade eden Cihan Kamer, yeme içime sektöründeki faaliyetleriyle ilgili olarak şunları söylüyor: “Yeme içme sektörüne 2013’te HuQQa ile adım attık. Daha sonra The Market Bosphorus ve Qurabiye’yi kurduk.
Ardından iki yeni marka daha ekledik. Bunlar HuQQabaz ve LiQQit. Sektördeki yatırımımız yaklaşık 100 milyon TL oldu. 650 kişiyi istihdam ediyoruz. 2020’de toplam istihdam sayısı 3 bine ulaşacak.
Hedefimiz 2020’de Q Gıda bünyesindeki markalarla Türkiye’de 81 ilde varlık göstermek. Dünyada ise Ortadoğu, Avrupa ve ABD’ye yayılmış şubelerimizle uluslararası arenada yer almak istiyoruz.”
81 İLE YAYILACAK
HuQQabaz’ın orta vadede Türkiye’nin 81 iline yayılması hedefleniyor. Şubelerin yatırım maliyeti lokasyona göre m2 başına 3 bin 500 ile 4 bin 300 TL arasında değişiyor. AVM ve açık alanlar HuQQabaz restoranları açmak için uygunlokasyonlar olarak ifade ediliyor. Şubelerin minimum 500 ile 600 m2 arasında olması gerekiyor.
Ayrıca yüzde 50 açık alan bulunma şartı da aranıyor. 500 metrekarelik bir restoranın toplam yatırım maliyeti ise ortalama 2 milyon TL düzeyinde bulunuyor. Şirket, yatırımcıya cirodan pay veriyor. Cihan Kamer, yatırımın geri dönüş süresinin ise 5-6 yıl arasında değiştiğini belirtiyor.
HuQQabaz bünyesinde yapılacak yatırımlarla sokak lezzetlerinin markalaştırılarak dünya mutfağına kazandırılması hedefi de bulunuyor. Zira HuQQabaz içerisinde birçok yöresel lezzeti markalaştırmış olan bir konsept. HuQQabaz’ın altında toplam 15 alt marka bulunacak. Bu markalar ise franchise verilerek şubeleştirilecek.
BU YIL 5 ŞUBE AÇACAK
Q Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uras, HuQQabaz’ın erişilebilir fiyat ve lezzet kalitesi ile ulaşılabilir lüks kategorisinde bir marka olarak büyümesini sürdüreceğini söylüyor. Uras, bu konuda şöyle konuşuyor: “Bu doğrultuda orta ve uzun vadeli olacak şekilde 5 ve 10 yıllık bir iş planı oluşturduk.
2020 yılının sonuna kadar HuQQabaz ile 81 ilde var olmak istiyoruz. İstanbul Yalı Ataköy ve Gaziantep Iconova AVM projelerinde, Almanya Mannheim’da yeni HuQQabaz açmak için sözleşmelerimizi imzaladık.
Ayrıca İstanbul, Bursa ve Antalya’da yeni şubelerimizin açılması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu yılın sonuna kadar yurtiçinde en az 5 tane HuQQabaz açmak istiyoruz.”
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