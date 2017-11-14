Sosyal girişimciden yeni proje
Sesli Durak projesiyle tanınan Onur Kılıç, şimdi de engellilere ayrılan otopark alanlarının amacına uygun kullanılması için Freepark’ı geliştirdi.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Freepark, akıllı bariyerler ve bunları kontrol eden bir mobil uygulamayla engelli park alanlarını sahiplerinin kullanımına sunacak.
Buluşum, Boyner Grup’un, topluma fayda sağlayacak projeleri olan sosyal girişimcileri destekçileriyle buluşturan bir web platformu.
“Buluşun varsa Buluşum’a yükle, Buluşun yoksa gel destekle” sloganıyla yola çıkan Buluşum, sosyal girişim projelerine hem kitlesel fonlama hem de Boyner Grup desteğini harmanladığı hibrit bir modelle destek oluyor.
Bugüne kadar Buluşum’da yer alan birçok proje, kitlesel fonlamayla hedefine ulaştı ve hayata geçti.
ENGELLİ İŞGALİNE SON!
Buluşum’un bünyesine dahil ettiği en yeni projelerden biri ise ‘Freepark’ oldu. Freepark sosyal bir girişim. Engelli sürücüler için kamusal alanlarda ayrılan park alanlarının işgaline karşı geliştirilen bir mobil aplikasyon da diyebiliriz.
Bu aplikasyona kaydolan engelli bireyler otopark alanlarında kendileri için ayrılan alanlara gittiklerinde, diğer bireylerin park etmesini engelleyen barikatları aplikasyon aracılığıyla kapatabilecek.
Freepark’ı sosyal girişimci Onur Kılıç yarattı. Kılıç, “Ankara’da evime yakın olan bir AVM’nin otopark alanında engelliler için ayrılan park alanlarının sık sık işgal edildiğini görüyordum. Bu durum beni bir çözüm oluşturmaya yöneltti” diyor.
Aslında Onur Kılıç’ın adını daha önce yine kendi sosyal girişimi olan Sesli Durak’tan duymuştuk. Sesli Durak, görme engelli vatandaşların duraklara gelen otobüslerden ve hangi hata ait olduklarından sesli olarak haberdar olmalarını sağlayan bir aplikasyon. Bu girişim 60 bin TL fon toplayarak ilk etapta Ankara’daki tüm duraklarda hayata geçti.
İSTANBUL İLE GÖRÜŞÜYOR
Onur Kılıç, yine engelli bireyler için hazırlanan Freepark projesini şöyle anlatıyor: “Freepark, AVM’lere, hastanelere, iş merkezlerine rahatlıkla kurulabilecek bir metal bariyer sistemi.
Engelli vatandaşlar, cep telefonlarına yükleyecekleri bir aplikasyonla bu bariyer sistemini kullanabiliyor. Bariyer, kişinin geldiğini sensörler aracılığıyla algılıyor ve park alanını kendine ayırıyor. Arabasıyla geldiği anda bariyer otomatikman açılıyor ve kendisine park yerini tahsis ediyor.”
Bu bariyer sistemiyle kendilerine bir gelir modeli yarattıklarına da dikkat çeken Onur Kılıç, bariyerin 260 dolar ücretle satılacağını ifade ediyor. Şu an Ankara’da iki noktada hayata geçen Freepark, kısa zamanda İstanbul’daki AVM’lerde de yer almayı hedefliyor.
Bunun için İstinye Park ve Ece Türkiye Grubu ile görüştükleri bilgisini veren Kılıç, hedeflerinin Türkiye’den sonra Meksika, Tayland ve Güney Kore’ye de açılmak olduğunu söylüyor. Kılıç, 2018 yılının sonunda 2,5 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirtiyor.
Buluşum’a nasıl başvurulur?
- Bulusum.biz’de yer alan “üye ol” butonuna tıklayarak önce bir üyelik oluşturuluyor.
- Üye olmak için 18 yaşından büyük olmak ve Türkiye’de ikamet ediyor olmak yeterli. 18 yaşından küçükseniz anne veya babanızın yardımıyla başvurabilirsiniz.
- Toplanan desteğin size aktarılabilmesi için yükleme sırasında banka hesabı bilgilerinizi de vermeniz gerekiyor.
- Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra ‘proje yükle’ butonunu tıklayarak buluşunuzu sizden istenen materyallerle birlikte yükleyebilirsiniz.
- Proje yüklendikten sonra Buluşum ekibi proje başvurularını inceleyip Buluşum Danışma Kurulu’na iletiyor. Buluşum Danışma Kurulu’na projeyle ilgili bilgiler ulaştıktan sonra kurul, projenin Buluşum kriterlerine uygunluğunu değerlendiriyor. Değerlendirme sonucunda proje sitede yayınlanıyor.
- Proje bulusum.biz’de yayınlanınca kaynak toplamaya başlayabiliyorsunuz.
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