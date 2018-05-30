Sosyal girişimciliğe odaklandı
TEB Özel Bankacılık ve Ashoka Türkiye, ‘sosyal girişimcilik’ konusuna odaklandı. ‘Fark Yaratan Yatırımlar’ adıyla düzenlenen etkinliklerde, sosyal girişimleri yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş modellerinin desteklenmesi hedefleniyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Girişimcilik ekosisteminin gelişimini TEB Özel Melek Yatırım Platformu, TEB Özel Yatırımcı Kulübü, TEB Fintech Future Four gibi birçok özel proje ile destekleyen TEB Özel Bankacılık, sosyal girişimcilik kavramına yönelik yeni bir çalışma başlattı.
‘Fark Yaratan Yatırımlar’ adıyla düzenlenen etkinliklerde, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka işbirliğiyle, sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş modellerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Bu bağlamda organize edilen ilk buluşma 9 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Sosyal girişimlere sosyal finans, kaynak ve network desteği sağlanması hedeflendi.
DOĞRU İŞ ORTAKLARI
TEB Özel Bankacılık Pazarlama ve Merkezi Satış Direktörü Hayri Telekoğlu, sosyal girişim kavramının dünyada her geçen gün önemini artırdığına dikkat çekti.
Telekoğlu, “Sosyal girişim, tüm dünyada son zamanlarda en özenle çalışılan ve her kesimin yeni ağlar, topluluklar tarafından desteklenmesinde hemfikir olduğu bir olgu” şeklinde konuştu.
Hayri Telekoğlu, iş fikrini sorgulayan gerçek anlamda yatırımcılar ile fark yaratan sosyal girişimlerin yaratıcılarını bir araya getirerek doğru iş ortaklıklarına katkı sunmak istediklerini söyledi.
Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu ise sosyal girişimcilerin, işlerinin sürekliliğini sağlamak ve sosyal etkilerini artırmak için finansal kaynaklara ulaşmaları gerektiğine dikkat çekti.
Meydanoğlu, “Fark Yaratan Yatırımlar projesiyle Türkiye’nin sosyal girişimlerini daha bilinir hale getirmeyi ve finansal desteklere erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
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