Sosyal girişimiyle engelleri kaldıracak
Boyner Grup, sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu Buluşum Sesli Durak projesini Türkiye geneline yayacak. Sesli Durak; görme engellilerin, duraklara gelen otobüslerden ve hangi hatta ait olduklarından sesli olarak haberdar olmalarını sağlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Sosyal girişim, Türkiye’de yeni yeni duymaya başladığımız bir kavram. Sahiplerine, hissedarlarına ya da üyelerine kâr dağıtmayı değil, ölçülebilirliği ve olumlu sosyal etkiyi hedefleyen, sosyal geri dönüşü olan bir hizmet ya da ürün üreten bir iş modeli olarak tanımlanıyor sosyal girişim.
Bu anlamda holdingler de sosyal girişimcilerle daha sık bir araya gelerek işbirlikleri kurmaya özen gösteriyor. Zira bir tarafın alan, bir tarafın veren olduğu ve sosyal etkisi hemen her zaman kısıtlı kalan klasik sosyal sorumluluk ya da sponsorluk projelerinin ötesine geçilmesi mümkün olabiliyor bu sayede.
Boyner Grup da bundan yaklaşık 1,5 yıl önce sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu Buluşum adında bir platform kurdu. Platform, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeyi hedefliyor.
Buluşum’un şu an iki aktif projesi bulunuyor. Sesli Durak adlı proje, görme engelli bireyler için günlük hayatta ulaşım engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bir mobil uygulama olarak hayata geçirilen Sesli Durak; görme engellilerin, duraklara gelen otobüslerden ve hangi hatta ait olduklarından sesli olarak haberdar olmalarını sağlıyor.
SİZ DE DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ
Proje kapsamında www.bulusum.biz adresine girerek projeye yapılan her 1 TL’lik bağışa, Boyner de 5 TL destek verecek. 17 Temmuz tarihine kadar Boyner’le desteğiniz 5’e katlanırken, görme engelli bireyler için seyahat engelleri ortadan kalkacak.
Duraklara gelen otobüslerden ve otobüslerin hangi hatta ait olduklarından görme engellileri sesli olarak bilgilendiren bir mobil uygulama olan Sesli Durak, sosyal girişimci Onur Kılıç tarafından hayata geçirildi. Sesli Durak, Android işletim sisteminde çalışıyor ve Google Play uygulama mağazasından indirilebiliyor.
Uygulamayı indiren görme engelli bireyin konumunu tespit ederek, bulunduğu durak ve otobüsler hakkında sesli olarak bilgilendirme yapan uygulama, deneyimleyen kullanıcılar tarafından tavsiye ediliyor.
İlk olarak Ankara’da 16 bin durakta hizmet vermeye başlayan Sesli Durak, Boyner ve Boyner müşterilerinin desteğiyle, Türkiye’nin birçok iline yayılmak ve Android’in yanı-sıra lOS’ta da kullanıcılar ile buluşarak daha fazla görme engelliye hizmet verebilmek adına destekçilerini bekliyor.
Onur Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerinin sürdüğünü, projeyi en kısa zamanda İstanbul’da da hayata geçirmeyi hedeflediklerini söylüyor.
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