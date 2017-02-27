Spora inovasyon getirdi
Sports&Merits, spor yapma alışkanlıklarına yeni bir anlayış getirerek tek bir spor salonuna bağlı kalmak zorunluluğuna son veriyor. Sistem; İstanbul, İzmir ve Ankara’da çalışanlara, anlaşmalı spor merkezlerine tek üyelikle kolay ulaşma imkanı sağlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Dünyanın gelişmekte olan piyasalardaki en büyük girişimcilik yarışmasını gerçekleştiren Seedstars World’ün önemli duraklarından biri olan İstanbul elemelerinde Sports&Merits, en iyi 15 girişim içine girmeyi başardı. Melek yatırımcılar ve girişimcilik dünyasından oluşan jüriye girişimini sundu.
3 binin üzerinde başvuru alan yarışmada, spor yapmamak üzerine kurulu bahaneleri ortadan kaldıran iş modeli ve “Ne İstersen, Nerede İstersen, Ne zaman İstersen” sloganıyla Sports&Merits Spor Merkezi üyeliği, jürilerin dikkatini çekti.
Spor yapma ihtiyacına kişiye özel uygulama, esneklik ve fırsatlarla yeni bir soluk getiren Türk şirketi Sports & Merits, Bülent Ozan ve Türker Baloğlu tarafından Nisan 2016’da kuruldu.
Tek bir spor merkezine bağlı kalmak ve o merkezin imkanları ile yetinmek istemeyen çalışanlara www.sportsandmerits.com sitesi üzerinden akıllı telefon ya da tablet ile bulunduğu lokasyonda dilediği anlaşmalı merkezde spor yapma imkanı sunan S&M, İstanbul, İzmir ve Ankara’da şu anda 60’ı aşkın spor merkezine tek üyelik sistemi ile ulaşmayı sağlıyor.
Yakında tüm Türkiye’de hizmet verecek olan S&M, tek bir kulüp üyeliğinden çok daha uygun fiyat ve avantajlarla sporu bir yaşam biçimi olarak hayatının merkezine konumlandıran çalışanlara, kolay ve esnek şartlarda spor yapma imkanı sunuyor.
HEDEF 10 BİN ÜYE
OTDÜ Endüstri Mühendisliği mezunu Bülent Ozan ile Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunu Türker Baloğlu, yıllarca profesyonel olarak çalıştıktan sonra, girişimci olmaya karar verdiler. Bülent Ozan, iş modellerini şöyle anlatıyor:
“Üyelerimiz bir spor merkezini seçmek zorunda değil. İsterlerse sabah evlerine yakın bir tesisimizde, akşam da iş yerlerine yakın bir tesisimizde spor yapabilirler. İş gezisi için başka bir şehre gittiklerinde antrenmanlarına ara vermek zorunda değiller.
Sports & Merits üyelikleriyle o şehirlerde bulunan tesislerimizde spor yapmaya devam edebilirler.” Hali hazırda İstanbul ve İzmir’de faaliyette olan S&M, ayrıca Ankara’da da devreye girmek üzere. Baloğlu, “İstanbul’da 50’nin üzerinde olan spor merkezleri ağımızı daha da genişletirken; bir yandan da İzmir ve Ankara’da daha çok noktaya ulaşmayı hedefliyoruz.
Ayrıca Bursa, Kocaeli gibi ilk fırsatta operasyonlarımızı başlatmak istediğimiz büyük şehirlerimiz var” diyor.
Ozan, birinci yılın sonunda bin aktif üye sayısına ulaşmayı planladıklarını belirtiyor. 5’inci yılın sonundaki hedef ise 10 bin üye.
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