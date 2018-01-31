Start up’a Ortadoğu ilgisi arttı
Melek yatırımcı ve DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Üyesi Ali Rıza Babaoğlan, Türk start up’lara Ortadoğulu fonların ilgisinin arttığını söylüyor. Babaoğlan, “Ortadoğulu fonlar 1-10 milyon dolar arasında olan satın almalarla ilgileniyorlar” diye konuşuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
IBM’nin ‘Dünyayı Değiştirecek 75 Genç’ arasında gösterdiği Ali Rıza Babaoğlan, aynı zamanda bir melek yatırımcı. DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Üyesi olan Babaoğlan’a göre, Türkiye’deki girişimler, Körfez bölgesindeki yatırımcıların dikkatini çeken bir hal aldı.
Ortadoğulu fonların Türkiye’ye gayrimenkul yatırımı için geldiklerini ancak bu algının yavaş yavaş değiştiğini söyleyen Babaoğlan, “Ortadoğulu fonlar 1-10 milyon dolar arasında olan satın almalarla ilgileniyorlar.
Çünkü kendi bölgelerinde teknoloji fırsatları yok” diyor. Babaoğlan, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Başkent Üniversitesi ve ardından Bilkent Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme alanında eğitim aldım. Daha sonra IBM beni eğitim sürecimde bularak Avrupa bölgesindeki en değerli 75 öğrenci arasında seçti ve Zürih’te özel bir inovasyon eğitimine gönderdi. Ardından Microsoft ve JCI (Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) tarafından ödüllendirildim. Sırasıyla IBM, SAP ve Linkedin’de çeşitli görevlerde bulundum. Linkedin’in Türkiye direktörlüğü görevini Avrupa merkez ofisi Dublin şehrinde yürüttükten sonra 2015’te Türkiye’ye döndüm. Üç yıldır melek yatırımcıyım. Türkiye’ye gelince iki şirkete yatırım yaptım. Biri başarısız oldu, diğeri satıldı.
Yatırım yapmış olduğunuz start up’lar hakkında bilgi verir misiniz?
Altı şirkete toplam 1,5 milyon TL yatırım yaptım. Bunları segmentify.com, rem-people.com, ekranisleri.com, lokalist.co, temizlikyolda.com ve pandorareality.com olarak sıralayabilirim. Rempeople. com, pandorareality.com ve segmentify.com en iyi giden yatırımlarım. Ortadoğu’daki fonlara da yatırım danışmanlığı yapıyorum.
Nasıl bir danışmanlık veriyorsunuz?
Ortadoğu’daki fonlarla ilişkilerim var. Ortadoğulular eskiden Türkiye’de ev, arsa almak isterken artık başka alanlara da bakmaya başladılar. Kendi bölgelerinde teknoloji fırsatları yok. Türkiye’de sıfırdan ürün ortaya çıkaran şirketler var. Türkiye’ye yatırım yapmak Ortadoğulular için avantajlı. Çünkü bizi Avrupa’ya açılan bir kapı olarak görüyorlar.
Ne kadarlık bir yatırımdan bahsediyoruz?
Ortadoğulu fonlar 1-10 milyon dolar arasında olan satın almalarla ilgileniyorlar. Şu an Ortadoğu’ya odaklıyım ancak Rusya’ya da bakıyorum. Avrupalı yatırımcılar bize biraz daha soru işaretiyle bakıyor. Ama Ortadoğulular ve Ruslar daha olumlu bakıyorlar.
Bu yıl öne çıkacak girişimler hangi alanlarda olacak?
İnandığım teknolojiler sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik. Yapay zeka da çok önemli bir alan. Yatırımcılar getiri fırsatlarının en çok olduğu sektörlerden başlayarak yatırım fırsatlarıyla ilgilenir. Bu alanların en başında dijitalleşme geliyor. Bunlara yeni nesil sanal ve artırılmış gerçeklik, perakende teknolojileri ve finansal teknolojileri örnek verebiliriz.
“MÜŞTERİ BULMAYA ODAKLANIN”
“Girişimciler yatırıma çok odaklanıyor. Müşteri bulup yatırımcının karşısına çıksalar çok daha hızlı yatırım alabilirler. Bir girişimci olsam önce müşteri kazanmaya odaklanırım. Türkiye’de girişimciler çok genç ve deneyimli girişimci çok az. Dolayısıyla birçoğu iniş çıkışlarda kayboluyorlar. Sadece bir fikir ile değil, fikrin işe dönüştüğü ilk adımla yatırımcıya gitmeliler.”
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