Start up’lar şampiyonluk için yarıştı
Etohum’un bu yıl beşincisini düzenlediği Startup İstanbul etkinliğine 65 ülkeden 4 binden fazla katılımcı ve 500’den fazla start up katıldı. Etkinlikte düzenlenen Startup Istanbul Challenge yarışmasını Advancio Interactive, Momy Helper ve Homade kazandı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum’un Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) stratejik partnerliğiyle düzenlediği Startup İstanbul etkinliği bu yıl da büyük ilgi topladı. Binlerce başvuru arasından seçilen 50 start up, girişimlerini Demo Day’de yatırımcılara sunma şansını elde etti.
Pek çok farklı alanda geleceğin teknolojilerini yaratma hedefiyle yola çıkan girişimciler, iki günlük eğitim ve aşamalı elemeler sonunda dünya devlerinin dikkatini çekebilmek ve finalde yer alabilmek için ter döktü. 23 Ekim’de yapılan heyecanlı finalde kazananlar ise Advancio Interactive, Momy Helper ve Homade girişimleri oldu.
KAZANAN GİRİŞİMCİLER
2016 yılında Nijerya merkezli olarak finansal teknoloji alanında kurulan Advancio Interactive, şubesiz bankacılık çözümleri üretiyor. COVr Branchless olarak isimlendirilen bankacılık çözümü, hesap açma, acente bazlı mevduat, nakit para çekme, para transferi, fatura ödemeleri ve finansal kuruluşlar adına acenteler tarafından sahada yürütülen çok daha fazla anahtar finansal işlem için taşınabilir cep telefonları, web ve POS cihazlarında kullanılabiliyor.
StartUp İstanbul’un bir diğer kazanan girişimi MomyHelper, Arap annelere çocuk yetiştirme, evlilik sorunları ve diğer fiziksel ve zihinsel sağlık konularında Arapça profesyonel danışmanlığa kolay, gizli ve uygun fiyatlı erişim olanağı sağlayan mobil bir uygulama. Girişim, Arap ülkelerindeki anneleri, sağlıklı ve başarılı bir yaşama kavuşturmayı hedefliyor.
Endonezya merkezli Homade ise sağlıksız ve kalitesiz gıda pazarına bir çözüm olarak geliştirildi. Homade, yüksek kalitede yemek temini için organik kent çiftlikleri ve binlerce ev aşçısıyla birlikte çalışıyor. Şirket, kendisini “gıda kaşifi” olarak tanımlıyor.
Bu yılki mansiyon ödülünün sahibi ise mobil yarış oyunlarına odaklanan Wolves Interactive oldu. 2016 yılında piyasaya sürülen ilk uygulaması dünya çapında 11 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan girişimin büyük bir büyüme potansiyeli olduğu ifade ediliyor.
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