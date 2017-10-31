Start up’lara yatırım fırsatı
Proline Ventures ile Çek Cumhuriyeti’nin önde gelen start up hızlandırıcısı JIC arasında geçen yıl imzalanan anlaşma sürüyor. Proline Ventures, JIC STARCUBE start up yarışmasını kazanacak akıllı şehirler alanında faaliyet gösteren Türk start up’larına yatırım fırsatı sunacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
“Akıllı şehirler” alanında teknoloji üreten start up’lara destek vererek bu alandaki projeleri uluslararası arenaya taşıyabilme hedefiyle kurulan Proline Ventures ile Çek Cumhuriyeti’nin önde gelen kuluçka merkezi JIC (Güney Moravya İnovasyon Merkezi) arasında 2016 yılı kasım ayında bir işbirliği kurulmuştu.
Bu işbirliği ikinci yılında da start up’lara destek olmaya devam ediyor. Sadece akıllı şehirler alanında faaliyet gösteren start up’lara odaklanan Proline Ventures, bu çerçevede ağırlıklı olarak donanım ve yazılımın entegre olduğu ürünleri takip ediyor.
Geçen yıl gerçekleştirilen işbirliğiyle her iki taraf start up’ların desteklenmesi, girişimcilerin eğitilmesi ve akıllı şehirler alanındaki projelere yatırım yapılması gibi alanlarda stratejik işbirliği ve karşılıklı bilgi alışverişi konularında anlaşmışlardı.
Bu çerçevede Türkiye ve Çek Cumhuriyeti start up’ları arasında işbirliklerinin kurulmasına yardım edilirken, aynı zamanda her iki taraf özellikle akıllı şehirler alanındaki start up ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla ülkelerinde birbirlerini temsil ediyor.
İşbirliği çerçevesinde JIC İnovasyon Merkezi’nde yer alan akıllı şehirler start up’larına yatırım fırsatlarını değerlendiren Proline Ventures, bu start up’lara iş hacimlerini ve pazarlarını genişletebilmeleri için Türkiye, Ort doğu, Kuzey Afrika ve Asya’da destek vermeye devam edecek.
PROLINE VENTURES DESTEKLEYECEK
Proline Ventures, Çek Cumhuriyeti start up’larına destek vermenin yanı sıra aynı zamanda JIC’nin her yıl düzenlediği JIC STARCUBE yarışmasına Türkiye’den katılarak programa alınmaya hak kazanan akıllı şehirler alanında faaliyet gösteren Türk start up’larından seçmiş olduklarına da destek verecek.
Şirket, bu start up’lara kendisinin geliştirdiği mentorluk, koçluk, danışmanlık, eğitim ve iş ağı geliştirme desteklerinin tamamının tek bir noktadan verildiği ‘SmartMix’ yatırım modeliyle destek olacak.
Her yıl düzenlenen JIC STARCUBE start up yarışması bu yıl donanım, nesnelerin interneti ve bilgi-iletişim teknolojileri güvenliği konularında aktif, erken aşamada olan start up’lara destek olmayı hedefliyor. JIC STARCUBE kazananları iki aylık atölye çalışması ve mentorluk desteğine de hak kazanacak.
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