Start up’lara yatırımcı bulma şansı
Türkiye’nin ilk global ölçekli dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul, 2-5 Şubat arasında gerçekleştirilecek. Oyun alanı üzerine girişimi olan start up’lar, fuarda dünya çapında önemli oyun şirketleriyle yatırım için görüşme şansı yakalayacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
‘Aile Boyu Eğlence ve Oyun’ konseptiyle yola çıkan Gaming İstanbul, gerçekleşen ilk yılında yaklaşık 47 bin kişilik katılımla ziyaretçilerden büyük ilgi görmüştü.
Fransa merkezli, GL Events tarafından düzenlenen Gaming İstanbul 2017, bu yıl da 14 bin metrekarelik alana kurduğu alışveriş, oyun, eğlence alanları ve çocuk parkı ile oyun severlerle oyun yazılımcılarını, distribütörleri ve start up’ları buluşturacak. 2-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuara bu yıl 80 bin kişinin katılması bekleniyor.
Yerel ve uluslararası yatırımcılar tarafından da yoğun ilgi gören fuarda, eğlence alanlarının dışında, oyun sektörüne önemli katkıları olan konuşmacıların katıldığı geliştirici konferansı, GIST seminerleri ve fuarda yer alan B2B alanı bulunuyor. Gaming İstanbul 2017’de teknoloji ve oyun dünyasının birçok önemli firması bir araya gelecek.
70 FİRMA KATILACAK
Fuarın geçtiğimiz yıl 3,5 milyon Euro’luk bir ticaret hacmi yarattığını vurgulayan GIST Marka ve Pazarlama İletişimi Yöneticisi Meriç Eryürek, her yıl yaklaşık yüzde 24,7 büyüyen oyun sektörünün Türkiye’de 740 milyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştığını söylüyor.
Sektörün gelecek iki yıl içerisinde 2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşılmasının tahmin edildiğine dikkat çeken Eryürek, ekosistem içerisinde şu an aktif 30,8 milyon oyuncunun bulunduğunu belirtiyor. Fuarın bu anlamda büyük önem taşıdığını ifade eden Eryürek,
“Örneğin dünyanın en büyük oyun firması 10 Cent bu fuarda ilk kez bir software oyununu tanıtacak. Sony, Microsoft, Netmarble gibi çok önemli şirketlerin yer alacağı fuara yaklaşık 70 firma katılacak” diyor.
Dünya çapında önemli oyun geliştiricilerin de çağrılacağı fuarda start up’lara yönelik olarak oyun pazarlama ve geliştirme konuları üzerine etkinlikler de düzenlenecek. Start up’ların yatırımcılarla da bir araya geleceğini söyleyen Meriç Eryürek, şu bilgileri veriyor: “Bu fuar aynı zamanda yatırımcı arayan start up’ların kendilerini ifade etmeleri için de büyük fırsatlar sunacak.
Örneğin geçtiğimiz yıl üç start up kendisine bu fuarda yatırımcı buldu. Alana kuracağımız B2B alanlarında, Indie oyun gruplarını, ücretsiz olarak önemli yatırımcılarla buluşturacağız. Bu start up’lardan birkaçı ayrıca Avrupa çapında düzenlenecek etkinliklere gönderilecek.”
Fuar hakkında detaylı bilgi için www.gamingistanbul.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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