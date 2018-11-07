Start up’ları yurtdışına açıyor
Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı’nın 8’inci dönemi başladı. Program; ürünü satışa hazır olan teknoloji firmalarının global iş yapış biçimlerini öğrenmelerini, uluslararası pazarda satış yapmalarını ve iş ortaklıkları kurmalarını sağlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, teknoloji firmalarına, uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatlarını; eğitim, mentorluk, danışmanlık ve doğru kişi/kurumlara erişim desteklerini içeren 360 derece bir program.
Birebir sonuç odaklı ilerleyen program; ürünü satışa hazır olan teknoloji firmalarının global iş yapış biçimlerini öğrenmelerini, uluslararası pazarda satış yapmalarını ve iş ortaklıkları kurmalarını sağlıyor.
Firmalara İTÜ ARI Teknokent’in bağlantılarına erişme imkanı sağlanıyor ve bu nedenle firmalar, çok hızlı bir şekilde ulaşması gereken insanlara ulaşmış oluyor.
Bunun dışında, Innogate’ın sağladığı en önemli faydalardan biri de yarattığı sinerji. Katılan firmalar, diğer teknoloji firmalarıyla aynı hedef doğrultusunda ilerledikleri için sürekli bir bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı hâkim. Bu da firmalar için önemli bir etkileşim ortamı sunulmasını sağlıyor.
15 MİLYON $’LIK YATIRIM
8’incisi düzenlenen Innogate’e katılan firmaların yüzde 36’sı bilişim teknolojileri, yüzde 10’u sağlık teknolojileri, yüzde 8’i finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteriyor.
117 firmanın hazırlık döneminden faydalandığı ve 41 firmanın uluslararası faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz, “Innogate’e katılan firmalarımızın aldığı toplam yatırım miktarı 15 milyon doları, yurtdışı cirosu ise 10 milyon doları aşmış durumda” diyor.
Başlangıçta firmanın teknolojik bir ürünü olması ve bu ürünün ABD pazarına da uygun olması gerekiyor. Eryılmaz, “Bu anlamda global marka olma potansiyeli yüksek, ürünü daha önce müşterilerle buluşmuş ve belli bir satış cirosuna ulaşmış teknoloji firmalarını hedefliyoruz.
Ancak bu kapsamın dışında kalan firmalar da değerlendirmeye alınıyor” diye konuşuyor.
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