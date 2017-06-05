Start up’ları yurtdışına açıyoruz
Keiretsu Forum Türkiye, yaklaşık dört yılda 20 start up’a 32 milyon TL’den fazla yatırım yaptı. Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aydonat Atasever, “Türkiye’den bir start up’ı kolayca dünyaya açabiliyoruz” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağına sahip Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı oldukça aktif çalışıyor. Zira yaklaşık dört yılda 20 start up’a 23 turda 32 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği yatırımla Türkiye’nin en büyük melek yatırımcı ağı olmayı başardı.
Bunun yanı sıra Türkiye’deki start up’ları yurtdışındaki yatırımcılarla da buluşturduklarını söyleyen Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aydonat Atasever, “Türkiye’den bir start up’ı kolayca dünyaya açabiliyor ve yurtdışı ofislerimizdeki yatırımcılarımıza da tanıtabiliyoruz.
Türkiye’den çıkacak bir girişimcinin global anlamda proje yapma düşüncesi varsa, en doğru adres Keiretsu diyebiliriz” diyor. Atasever, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Keiretsu Forum’un Türkiye’de ulaştığı büyüklük nedir?
Keiretsu Forum dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı. 2000 yılında San Francisco’da kuruldu. 40’dan fazla ülkede 50 şubeyle faaliyet gösteriyor. Türkiye’de 2013 yılında faaliyetlerine başladı. Bugün yatırımcı sayımız 90 kişiye ulaştı. Türkiye’nin en kalabalık melek yatırımcı ağıyız. 2016’da dünyanın en aktif melek yatırım ağı seçildi. Dünya genelinde 96 tane melek yatırım yapıldı.
Türkiye için de aynı durum söz konusu mu?
2016 yılında sekiz start up’a toplam 6 milyon TL yatırım yaptık. Bugüne kadar 20 girişime, 23 turda, 32 milyon TL’nin üzerinde yatırımda bulunduk. Bu yatırımın yüzde 80’ini son 2,5 yılda gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımlar Türkiye ile sınırlı değil. Örneğin tüm yatırımcılar dünya genelinde yapılan tüm yatırımlara online platform üzerinden ulaşabiliyor.Melek yatırım arayan yabancı start up projelerini bu platform üzerinden görebiliyorlar. Her ay 1-2 tane yabancı start up’ı Türkiye’ye davet ederek, projelerini yatırımcılarımıza sunmalarını istiyoruz.
Peki Türkiye’deki start up’lar yurtdışından yatırım bulabiliyor mu?
Elbette. Örneğin Vispera adlı projemiz Keiretsu San Francsi-co’dan, ardından da Keiretsu Capital’den yatırım aldı. Zaxe adındaki Türkiye’deki ilk yerli printer projemizi de yurtdışına götüreceğiz. IUGO Teknoloji ile ilgili de görüşmelere başladık. Dolayısıyla Türkiye’den bir start up’ı kolayca dünyaya açabiliyor ve yurtdışı ofislerimizdeki yatırımcılarımıza da tanıtabiliyoruz. Türkiye’den çıkacak bir girişimcinin global anlamda proje yapma düşüncesi varsa, en doğru adres Keiretsu diyebiliriz.
Yatırımcı profiliniz hakkında bilgi verir misiniz?
Keiretsu Forum Türkiye’nin en önemli özelliği, değişik gruplardaki melek yatırımcı kimliklerine sahip olması. Gayrimenkul, perakende, sağlık, enerji, internet, yazılım gibi çok değişik sektörlerden yatırımcı üyemiz var. Dolayısıyla konusunda uzman kişiler yatırımın yanı sıra mentorluk, danışmanlık verebiliyor.
Peki ne tür projeler ilginizi çekiyor?
Bugüne kadar telekom, teknoloji, otomotiv, sağlık, yazılım ve güvenlik alanlarında yatırım yaptık. 25 bin dolar ile 500 bin dolar arasında yatırım yapıyoruz.
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