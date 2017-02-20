Tantuniden iş fırsatı çıktı
Mrk Tantuni, franchise şube açacak girişimciler arıyor. Bir şube için toplam yatırım maliyeti, inşaat hariç 85 bin ile 90 bin TL arasında değişiyor. Şubeler için aylık ortalama ciro hedefi ise minimum 60 bin ile 70 bin TL arasında bulunuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türk işi fast food trendi, sınır tanımaksızın yoluna devam ediyor. Lahmacun, döner, çiğ köfte, köfte, çöp şiş derken şimdi de tantunicilerin sayısı hızla artmaya başladı.
İstanbul genelinde restoran şeklinde açılan 500 civarında tantunici bulunuyor. Restoranının ya da büfesinin bir köşesinde bu işi yapanların sayısını bilmek ise mümkün değil.
İşte bu hızlı büyüme süreci girişimcilere cazip bir iş imkanı yaratıyor. Şube sayısını artırıp markalarını yaygınlaştırmayı hedefleyen tantuni restoranları franchise veriyorlar.
20 ŞUBE AÇACAK
Bu markalardan biri olan ve Altınşehir Gıda tarafından kurulan Mrk Tantuni de franchise vererek büyüyecek. Altınşehir Gıda İş Geliştirme ve Marka Müdürü Nur Dabakoğlu, Türk mutfağının geleneksel yiyeceklerinden biri olan tantuniyi hijyenik ve sağlıklı koşullarda tüketicinin hizmetinevererek fark yaratmaya çalıştıklarını söylüyor.
Dabakoğlu, “Altyapımızı kurduk ve şimdi çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Öncelikle yatırımcılarımızı sistemin getirdiği avantajlardan yararlandırıyoruz. Şu anda açılacak üç şubemizde franchise anlaşmalarımızı tamamladık. İki ülkede de faaliyete geçmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diyor.
Mrk Tantuni için 2017 yılı içerisinde 20 franchise şube açılması hedefleniyor. Nur Dabakoğlu, özellikle Marmara Bölgesi’nde büyümeyi planladıklarını ifade ediyor. Şu anda franchise giriş bedeli alınmıyor. Bir şube için toplam yatırım maliyeti, inşaat hariç 85 bin ile 90 bin TL arasında değişiyor.
Okul ve lokasyonun yoğun olduğu caddelerde 40-50 m2’lik alanlar şubeler için uygun olarak ifade ediliyor. Dabakoğlu, “AVM’lerde de oldukça iyi sonuçlar alıyoruz. MarmaraPark da bunun en iyi örneklerinden biri” diye konuşuyor.
ÜÇ AY ROYALTY YOK
Kâr marjı yüzde 32 civarında. Brüt kar ise yüzde 68 olarak ifade ediliyor. Franchise’lardan ilk üç ay royalty alınmıyor. Daha sonrasında yüzde 5’ten başlayarak ters orantıda ilerleyen bir royalty bedeli mevcut. Ciro yükseldikçe oran düşüyor. Şubeler için aylık ortalama ciro hedefi lokasyona göre değişkenlik göstermekle beraber minimum 60 bin ile 70 bin TL arasında yer alıyor.
Nur Dabakoğlu, franchise’lara verilen destekleri ise şöyle anlatıyor: “Her noktada beraber hareket ediyoruz. Çünkü biz markamızı güçlendiriyoruz, yatırımcılarımız da para kazanıyor. Eğitim-pazarlama-otomasyon sistemi bunlardan sadece birkaçı. Bayilerde aradığımız özellikler, işinin başında durması ve müşteri beklentilerinin farkında olacak hizmet sektörü deneyiminin bulunması.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: AVM’ler, okul ve lokasyonun yoğun olduğu caddelerde 40-50 m2’lik alanlar, şubeler için uygun olarak ifade ediliyor.
İlk sermaye: Bir şube için toplam yatırım maliyeti, inşaat hariç 85 bin ile 90 bin TL arasında değişiyor.
Ciro hedefi: Lokasyona göre değişkenlik göstermekle beraber aylık minimum 60 bin ile 70 bin TL arasında yer alıyor.
Kâr marjı: Yüzde 32 civarında.
Bayilerde aranan özellikler: İşinin başında durması ve müşteri beklentilerinin farkında olacak hizmet sektörü deneyiminin bulunması.
Başvuru için iletişim: info@mrktantuni. com ya da www.mrktantuni.com
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