Tatlı bir girişim fırsatı
ABD kökenli doughnut şirketi Krispy Kreme Türkiye, franchise vermeye başladı. Kiosk ve mağaza olmak üzere iki farklı konseptte franchise veren marka için 45 bin ile 80 bin dolar arasında yatırım gerekiyor. Şirket girişimciye yüzde 20 kâr marjı sunuyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Vernon Rudolph, New Orleansh bir şeften özel mayalı doughnut tarifini satın alarak, 79 yıl önce ABD’de Krispy Kreme markasını kurdu.
Rudolph’un ürün tazeliği, kalitesi ve müşteri memnuniyeti sağlama konularındaki tutkusu kısa zamanda markanın değer kazanmasına ve yeni mağazalarla birlikte büyümesine katkı sağladı. Bugün Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Ortadoğu ve Asya’da olmak üzere toplam 26 ülkede bin 100’den fazla Krispy Kreme mağazası bulunuyor.
Krispy Kreme Türkiye operasyonu 2008 yılında, Katar orijinli Almana Grup’un Türkiye pazarını yakından takip eden ve daha önce yine dünyaca bilinen fastfood markalarından birkaçını Türkiye’ye getirmiş yönetim kurulu başkanı Omar Hamad Almana öncülüğünde master franchise sözleşmesini imzalaması ile başladı. Şirketin bugün Türkiye genelinde 22 şubesi bulunuyor.
FRANCHISE İLE BÜYÜYECEK
Şirket, franchise vererek büyüme kararı aldı. İlk franchise mağazasını Watergarden Ataşehir’e açtıklarını söyleyen Krispy Kreme Türkiye Genel Müdürü Halit Uğur Kesemen, şu anda faal dört franchise mağazalarının bulunduğunu belirti yor. Kesemen, “Franchise sis temiyle birlikte ilk etapta planımız İstanbul’da 40 mağazaya ulaşmak, İstanbul dışındaki illere de Krispy Kreme deneyimini taşımak” diyor.
Şirketin hedef illeri arasında İzmit, Ankara, İzmir ve Bursa da yer alıyor. Franchise giriş bedeli olarak 40 bin dolar alınıyor. İki farklı franchising modeli bulunuyor: Fresh shop denilen mağaza modeli ve kiosklar. Fresh shop’lar hem cadde üzerinde hem de AVM’lerde bulunabiliyor ve m2 olarak da kiosk’lara göre daha geniş alanlara sahipler. Kiosk ise AVM, istasyon, havaalanı gibi lokasyonlardaki duvar-sız mağaza tipleri olarak ifade ediliyor.
Her iki konseptte de tüm ürün gamları mevcut. Fresh shop yatırım maliyeti ortalama 80 bin dolar, kiosk yatırım bedeli ise 45 bin dolar. Royalty için yüzde 6, pazarlama için yüzde 2 alınıyor. Kâr marjları parametrelere göre değişse de ortalama yüzde 20 olarak ifade ediliyor.
DENEYİM KOŞULU VAR
Halit Uğur Kesemen, yatırımcılarda aradıkları özellikleri ise şöyle anlatıyor: “Franchise vereceğimiz kişilerin sektörde en az beş yıl tecrübesinin olması, işinin başında durması ve üniversite mezunu olması aradığımız temel standartlar. Ayrıca operasyo-nel olarak oldukça güçlü bir yapımız var.
Halihazırda kendi mağazalarımızı denetlemek için kullandığımız sistem ve programlar franchiselerimiz için de izleniyor. Franchise olarak verilecek mağazalara yine kendi mağazamız gözü ile baktığı-■nız için ürün çeşitlerinden sistem işleyişine, operasyondan eğitim, pazarlama, denetim, ürün geliştirme konularına kadar tüm marka gücümüzle destek sağlıyoruz.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: İstanbul, İzmit, Ankara, İzmir ve Bursa.
İlk sermaye: 45 bin ile 80 bin dolar arasında değişiyor.
Ciro hedefi: Lokasyona göre değişiyor.
Kâr marjı: Ortalama yüzde 20. Bayilerde aranan özellikler: Sektörde en az beş yıl tecrübesinin olması, işinin başında durması ve üniversite mezunu olması.
Başvuru için: 0216 471 21 21 ya da franchising@krispykreme.com.tr
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