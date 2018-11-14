Tatlı bir iş fırsatı
Klasik waffle tatlarını özel malzemelerle yeniden yorumlayan bir konsepte sahip olan Bubble Wrap İstanbul, Anadolu’nun büyük şehirlerinde yeni şubeler açmak için franchise verecek. Şirketin bir şubesi ortalama 150 bin TL yatırımla açılabiliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bubble Wrap İstanbul, şef Pelin Görpe’nin ağabeyi Aybars Görpe ile birlikte Kadıköy Moda’da aile işletmesi olarak hizmete açtığı bir girişim. Pelin Görpe, eğitimini aşçılık, mutfak sanatları, pastacılık ve restoran yönetimi üzerine yaptıktan sonra ABD’nin ödüllü mekanlarında ve ardından da Türkiye’deki restoranlarda yeteneklerini geliştirdi.
Bubble Wrap İstanbul, klasik waffle tatlarını özel malzemelerle yeniden yorumlayan bir konsepte sahip. Tatlı ağırlıklı ancak kış dönemlerinde mevsimsel tuzlu atıştırmalık lezzetleri de menüye dahil ediliyor. Şu anda Kadıköy Moda’da hizmet verdiklerini söyleyen Aybars Görpe, yıl sonuna kadar Antalya’da bir şube açacaklarını vurguluyor.
Görpe, “Aynı zamanda şu anda İstanbul’un farklı birkaç noktasında daha kendi sermayemizle bir iki yeni dükkanın da hazırlığı içerisindeyiz” diyor. Marka, franchise vererek büyümeyi planlıyor.
2019 sonuna kadar 20 şubeye ulaşılması hedefleniyor. Anadolu’nun büyük şehirlerine öncelik veriliyor. Görpe, özellikle Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, İzmir, Konya, Eskişehir, Kayseri gibi şehirlerden yoğun olarak franchise talebi aldıklarını ve girişimcilerle görüştüklerini ifade ediyor.
150 BİN TL YATIRIM
Franchise giriş bedeli olarak 40 bin TL alınıyor. Dükkan dekorasyonundan tabelasına kadar anahtar teslim iş fırsatı sunan Bubble Wrap İstanbul’un isim hakkı bedeli de dahil yatırım maliyeti lokasyona göre ortalama 150 bin TL civarında.
Yine lokasyona göre değişmekle birlikte bir Bubble Wrap İstanbul şubesinin aylık ortalama ciro hedefi 60 bin TL civarında olarak ifade ediliyor. Bubble Wrap İstanbul’un franchise modelinde bir şubenin ortalama kâr marjı yüzde 25 ila yüzde 40 olarak hesaplanıyor.
Cironun yüzde 5’i oranında royalty bedeli söz konusu. Yüzde 1 oranında da reklam katkı payı alınıyor. Bubble Wrap İstanbul, standartlarının oturtulmasına yardımcı olmak, mutfağın ve servis yapılan yerlerin düzenli şekilde çalışmasını sağlamak ve sistemin eksiksiz işlemesini temin etmek gibi konularda eğitim desteği veriyor.
Bunun yanında, merkezden yapılan reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarına ek olarak, şubelere açılışla birlikte bulundukları bölgede yerel reklam ve halkla ilişkiler desteği sağlanıyor. Başta Instagram olmak üzere tüm sosyal mecralarda, şubenin bulunduğu bölgede etkin biçimde tanıtılması yönünde gerekli destekler de sunuluyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Anadolu’nun büyük şehirlerine öncelik veriliyor.
İlk sermaye: Bubble Wrap İstanbul’un isim hakkı bedeli de dahil yatırım maliyeti lokasyona göre ortalama 150 bin TL civarında.
Ciro hedefi: Aylık ortalama 60 bin TL.
Kâr marjı: Yüzde 25 ile yüzde 40 arasında değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: Yüksek motivasyonu olan, vizyon sahibi, gelişime açık, azimli, çalışkan, dinamik, bu iş için yeterli sermayesi bulunan, franchising sistemini uzun soluklu sürdürebilecek kararlılıktaki girişimciler aranıyor.
Başvuru için iletişim: https://www.instagram.com/bubblewrapistanbul/ ya da 0216 349 85 31
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