Tavuk Dünyası 35 şube açacak
Tavuk Dünyası, bu yılın sonuna kadar 35 restoran daha açacak. Bir restoran için ortalama yatırım maliyeti 600-800 bin TL arasında bulunuyor. Şubeler için AVM’lerde 100-250 m2, cadde restoranlarında ise 250 m2 ve üzeri mekanlar tercih ediliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Tavuk Dünyası için başarılı bir girişimcilik örneği diyebiliriz. Zira Türkiye’de yeme-içme sektöründe kendisine yeni kulvar açmış bir marka. 2012 yılında yeme-içme sektöründe olmayan bu konseptle İstanbul’da ilk restoranını açtıktan sonra aynı yıl 12 restorana ulaştı. 2015 yılında Türkiye’nin önde gelen özel sermaye fonlarından Mediterra Capital ile ortaklığa gitti.
Şirket, Mediterra Capital’in finansal ve stratejik desteğiyle gerçekleştirdiği yatırımlarla daha da güçlendi ve hızlı büyümesini devam ettirdi. 2017 yılında Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplam 38 yeni restoran açıldı. 2017 yılını ise yüzde 60 oranında bir büyüme ve 340 milyon TL’nin üzerinde bir ciro ile kapattı.
Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, bu yılın başından bu yana ise sekiz farklı şehirde 14 yeni restoranı bünyelerine kattıklarını ve böylece 157 şubeye ulaştıklarını belirtiyor. Mumcu, “Yıl sonuna kadar 35 yeni şube açmayı ve yüzde 40’ın üzerinde büyüme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diyor. Tavuk Dünyası’nda restoranların 133 tanesi yani yaklaşık yüzde 85’i franchising modeliyle yönetiliyor.
Başlangıç olarak 50 bin Euro marka kullanım hakkı bedeli talep ediliyor. Tavuk Dünyası’nın bir restoranı için ortalama yatırım maliyeti 600-800 bin TL arasında gerçekleşiyor. Royalty ve reklam katkı bedeli olarak yüzde 5 ciro primi alınıyor. Yatırımcılarla anlaşmalar beş yılı kapsayacak şekilde imzalanıyor.
KESİNTİSİZ DESTEK
AVM’lerde 100-250 m2, cadde restoranlarında ise 250 m2 ve üzeri mekanlar tercih ediliyor. AVM’lerde ziyaretçi sayısı yüksek ve prestijli olanlar, cadde restoranlarında ise işyerlerine ve AVM’lere yakın olan, öğle ve akşam saatlerinde hareketliliği yüksek olan merkezi bölgelerdeki caddeler hedefleniyor.
Restoran açılışlarından personelin seçimine ve akademi restoranlarında eğitimine kadar tüm safhalarda yatırımcıya destek sağlanıyor. 12 ay boyunca sosyal medya, dijital proje desteğiyle yılın yarısından E2SSSS* „ fazla döneminde TV reklam desteği veriliyor.
Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, yatırımcılarda aradıkları özellikleri ise şöyle anlatıyor: “Franchise sistemini benimsemiş, sistemi tam olarak uygulayacak, restoranları ile yakından ilgilenecek ve işletmeye sahip çıkacak yatırımcılar arıyoruz.
Adaylarda aradığımız başlıca kriterler ise şu şekilde sıralanabilir: Girişimci bir ruha ve başarma arzusuna sahip olması, tercihen geçmiş iş tecrübelerinde başarılı olmuş, tüm mesaisini Tavuk Dünyası’na harcayabilecek ve gerekli olan yatırımı karşılayacak finansal kaynağa sahip olması.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: AVM’lerde 100-250 m2, cadde restoranlarında ise 250 m2 ve üzeri mekanlar tercih ediliyor.
İlk sermaye: Başlangıç olarak 50 bin Euro marka kullanım hakkı bedeli talep ediliyor.
Ciro hedefi: Lokasyona göre değişiyor.
Bayilerde aranan özellikler: Franchise sistemini benimsemiş, sistemi tam olarak uygulayacak, restoranları ile yakından ilgilenecek ve işletmeye sahip çıkacak yatırımcılar aranıyor.
Başvuru için: 0216 366 21 21
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