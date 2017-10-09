Tavuk Dünyası, her yıl 30 şube açacak
Beş yılda 130 restorana ulaşan Tavuk Dünyası hedef büyüttü. Franchise vererek büyüyen şirket, üç yılda yurtiçinde 200’den fazla restorana ulaşmayı hedefliyor. Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, üç yılda ciroyu 600 milyon TL’nin üzerine taşıyacaklarını söylüyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İlk şubesini 2012 yılında İstanbul’da açan Tavuk Dünyası, bugün 31 ilde 130 şubesiyle faaliyet gösteren bir restoran zinciri haline geldi. 2015 yılında Türkiye’nin önde gelen özel sermaye fonlarından Mediterra Capital’in ortak olmasının ardından büyümesini hızlandıran Tavuk Dünyası, önümüzdeki üç yıla yeni hedeflerle giriyor.
Önümüzdeki üç yıl içinde yurtiçinde 200’den fazla restorana ulaşmayı hedefleyen şirket, 300 milyon TL olan cirosunu ise 600 milyon TL’nin üzerine taşımayı hedefliyor.
Yeme içme sektöründe özel tariflerle hazırlanmış tavuk ağırlıklı menüleri ve restoran tasarımlarıyla farklılaştıklarını söyleyen Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, 2012-2015 yılları arasında yüzde 532’lik büyüme ile Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Araştırması’nda 17’nci sırada yer aldıklarını belirtiyor.
2016 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen yüzde 51’lik büyümeyle cirosunu 200 milyon TL’nin üzerine taşıyan şirket, 2017’yi yılın son çeyreğinde yapılacak yeni yatırımlarla 144 şube ve 300 milyon TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatmayı planlıyor. Her yıl 30 civarında restoran açmayı hedeflediklerini söyleyen Volkan Mumcu, “Restoranlarımızın yüzde 80-85’i franchise.
Franchise yapımızı daha da büyüterek Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yeni ve potansiyel yatırımcılara ulaşmak üzere çalışıyoruz. Her yıl en az 30 yeni restoran açmayı planlıyoruz” diyor.
2 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda üç yılda bin 500 kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyor. 2017 yılında 40 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Volkan Mumcu, 2018 yılında da en az 40 milyon TL’lik yatırım hedeflediklerini belirtiyor.
YURTDIŞINA DA AÇILDI
Halihazırda 31 ilde şubeleri bulunan Tavuk Dünyası, önümüzdeki dönemde İstanbul, Ankara, İzmir, Rize, Trabzon ve Aydın başta olmak üzere Türkiye genelinde büyümeyi hedefliyor. Tavuk Dünyası’nın franchise bedeli 50 bin Euro. Bir şubenin kurulumu için 600 ile 800 bin TL arasında yatırım yapmak gerekiyor.
Royalty ücreti olarak cirodan yüzde 5 alınıyor. AVM’de yer alan şubelerin en az 150-200 metrekare, cadde mağazalarının ise 200-250 metrekare olması gerekiyor. Franchise almak isteyen yatırımcıların işlerinin başında durmasını istediklerini belirten Volkan Mumcu, yatırımın geri dönüş süresinin ise 2-4 yıl arasında değiştiğini söylüyor.
Tavuk Dünyası’nın büyüme hedefleri Türkiye ile sınırlı değil. Yurtdışında Gagawa markasıyla büyüyen şirketin halihazırda Rusya’da üç mağazası bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Rusya’da dördüncü şubeyi açacaklarını söyleyen Volkan Mumcu, “Rusya’da önümüzdeki dönemde mağaza sayısını artıracağız. Ayrıca Körfez ülkeleri, Dubai, Katar gündemimizde. Bu pazarları inceliyoruz” diyor.
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