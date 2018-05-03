Teknoloji kadın liderlerini arıyor
Türkiye’de teknoloji alanında başarı hikayeleri yaratan kadınları ortaya çıkarmak için düzenlenen ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya katılacak olan kadın girişimciler 4 Mayıs tarihine kadar başvuru yapabilecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Microsoft, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve kız çocukların eğitim yoluyla güçlenmesini odak noktasına alan Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle teknoloji alanında başarı hikayesi yaratan kadınları ortaya çıkarmak için düzenlenen Teknoloji’nin Kadın Liderleri yarışması üçüncü kez gerçekleştiriliyor.
2016’da başlayan Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması, başarı hikayeleriyle ilham veren kadınları bu yıl da desteklemeye devam ediyor. Programa başvurular dokuz ayrı kategoride yapılabiliyor.
Kadın girişimci ve liderler, 4 Mayıs 2018 tarihine kadar https://www.microsoft. com/turkey/teknolojininkadinliderleri/default. aspx sitesindeki formu doldurarak yarışmaya katılabilecek.
HANGİ KATEGORİLER VAR?
Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması, ortaokul ve lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadınların katılımıyla birbirinden özel başarı hikâyelerinin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.
Yarışmada, Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı, Genç Teknoloji Yıldızı, Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi, Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi, Yılın Başarılı Kadın ClO’su, Engelleri Aşan Kadın, Yılın Bilim Kadını ve bu yıl Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider kategorileri yer alıyor. Yarışmada ödüller, 4 Mayıs’ta Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşecek olan törenle sahiplerini bulacak.
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