Teknolojisini yurtdışına ihraç edecek
Özellikle tekstil, konfeksiyon ve aksesuar üreten firmaların operasyon ve pazarlama stratejileri için önemli veriler sunan Taglette, Keiretsu Forum Türkiye’den 400 bin dolarlık yatırım aldı. Şirket, İngiltere ve Fransa’ya da açılmaya hazırlanıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Taglette’in CEO’su ve kurucusu Mehmet İmrak, 15 yıldır Radyo Frekans ile Tanımlama (RFID) sektöründe tasarımlar geliştiriyor. İlk etapta Avusturya Teknoloji Fonları’ndan 2 milyon Euro hibe desteği alarak RFID, mikroçip ve okuyucu antenlerinin tasarımını tamamladı.
Özellikle perakende sektöründe tekstil, konfeksiyon ve kozmetik ağırlıklı çalışan firmaların stok yönetimi, personel kontrolü, ürün güvenliği konularında yaşadıkları sıkıntılar, İmrak için ilk hedef oldu.
Bu tür firmaların tek bir altyapıda ve bulut tabanlı olarak bu sorunlarını ortadan kaldıracak, kolaylıkla kendi mevcut sistemlerine entegre olacak, aylık ödemeli bir sistem hazırladı. Böylece firmaların hızlı ve finansal olarak zorlanmadan bu sorunlarını çözebilecekleri bir çözüm ortağı haline geldi.
AVRUPA’YA AÇILACAK
RFID teknolojisi, radyo sinyallerini kullanarak mikro çipli etiketler içerisine yazılmış dijital kodları bir noktadan merkezi başka bir noktaya kolaylıkla transfer etmeyi sağlayan bir teknoloji. Mehmet İmrak, bu teknolojiyi şöyle anlatıyor: “Bir ürünü almak için gittiğinizde ürünün üzerinde bir barkod görürsünüz.
Bu barkod bir kasiyer tarafından elindeki barkod okuyucuyla yakın mesafeden gösterilerek okutulur ve ürünün ne olduğu ancak öyle anlaşılır. RFID’de ise bu kod bir mikroçipe gömülüdür ve mikroçip uzaktaki bir okuyucuyakodu gönderir.
Böylece kolaylıkla aynı anda birden fazla ürünü tanımlayabilir ve bunu uzak mesafelerden kolaylıkla yapabilirsiniz.” Keiretsu Forum Türkiye ile tanıştıktan sonra yatırımcılarla buluşma şansını elde ettiklerini söyleyen Mehmet İmrak, 400 bin dolar yatırım aldıklarını belirtiyor.
Aldıkları yatırımla öncelikli olarak ürünleri daha iyi tanıtabilecekleri ve potansiyel müşterilerine canlı deneyim yaşatabilecekleri bir demo center kurduklarını ifade eden İmrak, “Bunun yanı sıra ekibimizi daha da genişleterek ürün geliştirme ve müşteriye ulaşma konusunda hız kazanmayı hedefliyoruz” diyor. Öncelikli olarak İngiltere üzerinden bir açılım hedefleyen İmrak, modanın kalbi olan ve büyük markaların en yoğun bulunduğu Paris’e de açılacaklarını belirtiyor.
YENİ ÖDEME METODU GELİŞTİRDİ
Tagpay adında yenilikçi bir ödeme sistemi geliştirdikleri bilgisini de veren Mehmet İmrak, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu sistem mevcut ödeme sistemlerinden çok daha farklı ve kullanışlı bir sistem. Bugün mobil cüzdan teknolojilerinin çoğu akıllı telefonların NFC, bluetooth veya kamera gibi spesifik bir özelliğine bağımlı olarak çalışıyor.
Ancak piyasadaki cihazların sadece bazıları bu özelliklere sahip. Biz ise en başından beri tüm akıllı telefonlarda ortak olan bir özelliği kullanarak bir teknoloji geliştirmeyi hedefledik. Bu da tüm akıllı telefonlarda ortak ve benzer olan dokunmatik ekran özelliği oldu. Bunun sonucunda tamamen yepyeni bir ödeme metodu geliştirdik. Bu metodla ödeme yapmak için akıllı telefonun dokunmatik ekranının olması yeterli.”
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