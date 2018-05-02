TÜBİTAK’tan 400 bin TL destek aldı
Bidolubaski.com, geliştirdiği teknoloji tabanlı AR-GE projesiyle TÜBİTAK’tan yaklaşık 400 bin TL’lik hibe almaya hak kazandı. Online matbaa sektörünün oyuncularından biri olan şirket, geliştirdiği teknolojiyle endüstri 4.0’a giriş yapacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Yeni bir üretim ekosis-temini ifade eden dördüncü sanayi devrimi, sektörlere sürdürülebilirlik, rekabet ve verimlilik sunarken, ürün ya da hizmetlere de katma değer katan bir güç olarak öne çıkıyor.
Türkiye’de büyük pazar payına sahip olan otomotiv, finans gibi sektörler, akıllı üretim çağı olarak da adlandırılan endüstri 4.0 otomasyonuna tüm bu yararlarından ötürü birer birer geçiş yapıyor.
Ancak görünen o ki sadece hızlı gelişim gösteren sektörler değil, henüz 95 milyon TL’lik bir büyüklüğe sahip olan online matbaa sektörü de bu büyük devrime kayıtsız kalmıyor.
DESTEK ALAN İLK MATBAA
Geçtiğimiz yılı Türkiye’nin 81 ilinden 50 bin siparişe imza atarak yüzde 100 büyümeyle kapatan ve online matbaa sektörünün lideri olan bido-lubaski.com, yazılım ekibinin geliştirdiği görüntü işleme ve makine öğrenme tabanlı AR-GE projesiyle TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenmeye uygun bulundu.
TÜBİTAK’tan bu doğrultuda yaklaşık 400 bin TL hibe desteği alan bidolubaski.com, içinde bulunduğu geleneksel sektörde, inovatif reflekslerini teknolojik üretimle birleştirerek farklı bir sistem yaratmayı hedefliyor.
Endüstri 4.0’a adım atan bidolubaski. com’un TÜBİTAK projesinin esasını, alınan siparişlerin baskı ve baskı sonrasındaki teslimat süreçlerini hızlandırmak oluşturuyor.
Geliştirilen görüntü işleme yöntemiyle ürünün her aşamasında takip edilebilmesini mümkün kılan bu sistemle, manuel olarak yapılan işlemler otomasyona dönüşmüş bir şekilde 60 kat daha hızlı yapılacak. Böylece üretim maliyetleri, ürün teslim süresi ve hata oranları da büyük ölçüde azalacak.
Bidolubaski.com CEOsu Ömer Atakoğlu, “Bu proje ile aldığımız siparişlerin baskı ve baskı sonrasındaki teslimat süreçlerini hızlandırmış olacağız. Geliştirdiğimiz görüntü işleme yöntemiyle ürünün her aşamasında takip edilebilmesini mümkün kılacağız” diyor.
İKİNCİ PROJE DE GELİYOR
Ömer Atakoğlu, ikinci AR-GE projelerini de çok yakında hayata geçirmeyi planladıklarını ifade ediyor. Atakoğlu, müşterilerden gelen görsellerin otomatik kontrol ve düzeltmesinin yanı sıra daha efektif montajı üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor.
Bu sayede müşteriler tasarım onayı için zaman kaybetmeden hızlıca üretim sürecine geçilebilecek. Aynı zamanda montaj optimizasyonuyla üretim maliyetleri de düşürülecek.
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