Türk markalarına davet var
Ortadoğu pazarının ve dinamiklerinin konuşulduğu ‘Türk Markalarının ihracatı’ konulu toplantının İkincisi önceki hafta düzenlendi. Ortadoğu pazarının önemli temsilcileri, Türk markalarını Ortadoğu pazarına yatırım yapmaya davet etti.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türk markalarının global atağında, Ortadoğu pazarının ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dinamiklerinin konuşulduğu “Türk Markalarının İhracatı” konulu toplantının ikincisi, Medyafors Fuarcılık ev sahipliğinde 17 Mayıs’ta düzenlendi.
Index Holding Ceo’su Anas Al Madani, Dubai franchise Fuarı’nı organize eden firma olarak yatırımcıların Türk markalarına bakış açısını ve genel olarak Dubai franchise pazarını dinleyicilere aktardı.
Özellikle Dubai Franchise Fuarı’nın ziyaretçi profilinden bahseden Al Madani, yatırımcıların her sektörden markaya ayrı ayrı değer verdiğini dile getirdi. Al Madani, Ortadoğu pazarında hangi sektörlerin daha avantajlı ve daha kolay franchise ile büyüyebileceğini aktardı.
Günaydın Et Restoranları Kurucu Ortağı Cüneyt Asan da Ortadoğu pazarına giriş hikâyelerini ve pazara bakış açılarını anlattı. Ortadoğu pazarına ağırlık verdiğini dile getiren Asan, Türk marka sahiplerinin daha cesur olmaları gerektiğine önemle vurgu yaptı. Asan, Dubai ve çevresinde daha fazla restoran sayısına ulaşmak istediklerini dile getirdi.
YERLI MARKALARA DANIŞMANLIK
Toplantı sonunda Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem ve Francorp Başkanı Imad Charafeddine arasında imzalanan anlaşma ile Francorp İstanbul’un temelleri atılmış oldu. Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, “Ortak çalışma ile yerli markalar gerçek danışmanlık hizmeti alarak artık dünyaya daha sağlam adımlarla açılmış olacaklar” dedi.
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