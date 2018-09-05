Türkiye, kadın girişimcilerini arıyor
Ekonomist Dergisi, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması bu yıl 12’nci kez düzenlenecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Yarışmaya başvurular başladı ve 30 Eylül’e kadar devam edecek. Ekonomist Dergisi, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle bu yıl 12’ncisi düzenlenecek Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurular başladı.
İş hayatında fark yaratan başarı hikayelerini paylaşarak diğer kadın girişimcilere rol model olmak isteyen adaylar yarışmaya, www.garantikadingirisimci.com ve www.kadingirisimciyarismasi.com adreslerindeki formu doldurarak 30 Eylül’e kadar başvurabilecek.
‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülüne layık görülen girişimcinin 50 bin TL kazanacağı yarışmada, ‘Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci’, ‘Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci’ ve ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ kategorilerinin birincilerine ise 40 bin TL’lik ödül verilecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya bizzat başvurabiliyor ya da aday gösterilebiliyor.
Ayrıca daha önce başvuru yapan kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor. Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte, başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerinde farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.
Yarışmanın jüri üyeleri arasında, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu ve geçen yılın birincilerinden 1K Kimya’nın Kurucusu Sevginar Baştekin yer alıyor.
Yarışmaya internet üzerinden başvurmak ya da yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, www.garantikadingirisimci. com ve www.kadingirisimciyarismasi.com adreslerini ziyaret edebilirler.
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