Türkiye’de ilk yerli enzimi üretecek
Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulani İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi’nde (PROMER) Türkiye’nin ilk yerli enzimi üretilecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Merkezde sadece gıda ve sağlık değil, tekstil ve kozmetik endüstrilerinde de kullanılan pek çok enzimin üretilmesi planlanıyor.
Türkiye’nin ilk ulusal mikroorganizma kültür koleksiyonunun oluşmasına ve yüzde 100 yerli enzim üretim altyapısının kurulmasına öncülük eden PROMER Projesi tanıtıldı. Proje kapsamında endüstride kullanılan ve yurtdışından ithal edilen enzimlerin merkezde üretilmesi amaçlanıyor.
Üsküdar Üniversitesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle kurulan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi’nin (PROMER) İstanbul bölgesinde ve Türkiye’de öncü olması bekleniyor.
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversite olarak bilimselönem verdiklerini ifade ediyor. Tarhan, ABD Başkanı Barack Obama’nın 2013 yılında başlattığı Brain İnitiative (Beyin İnisiyatifi) Projesi’nde Türkiye’yi temsil ettiklerini, G20 Zirvesi’nde düzenlenen Antalya, Hannover ve Çin’deki organizasyonlara davet edildiklerini söylüyor.
892 MİLYON TL’LİK BÜTÇE
Bilimsel çalışmalar alanında özellikle son 10 yılda önemli gelişmelerin yaşandığını ve toplum olarak özgüvenin kazanıldığını ifade eden Nevzat Tarhan, araştırmanın uzun bir yolculuk olduğunu ve üniversitelerin dört fonksiyonu olduğunu vurguluyor.
Klasik üniversitelerin mesleki eleman yetiştirdiğini, AR-GE üniversitelerinin araştırma yaptığını belirten Tarhan, üçüncü fonksiyonu bilginin ürüne dönüştürülmesi ve sanayileştirilmesi, dördüncü fonksiyonu da toplumun bilgilendirilmesi olarak sıralıyor.
İSTKA tarafından sağlanan toplam bütçenin 892,7 milyon TL olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi PROMER Proje Koordinatörü Doç. Dr. Tunç Çatal, proje süresince 12 bursiyerin de çalışmalara katıldığını söylüyor.
Çatal, laboratuvarda yürütülen ana çalışma konularının ise mikrobiyal enzimler ve proteinler, besin, ilaç ve kozmetik endüstrisine yönelik enzimler, mikrobiyal proteinler ve antimikrobiyel ile çeşitli ilaç potansiyeli taşıyan moleküllerin keşfedilmesi olduğunu belirtiyor.
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