Türkiye’nin her yerinde spor yaptıracak
Sports & Merits, çalışanlara telefon ya da tablet ile bulunduğu lokasyonda anlaşmalı merkezde spor yapma imkanı sunuyor. Şirketin ortağı Türker Baloğlu, “2017’de büyükşehirlerde, 2018’de de Türkiye’nin her yerinde spor yapma olanağı sunacağız” diyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türker Baloğlu ve Bülent Ozan, uzun yıllar yönetim danışmanlığı yaptılar. En son EY Türkiye’de yönetim danışmanlığı bölümünün tepe yöneticileri olarak çalışan ikili, bir arkadaşlarının Romanya’da hayata geçirdiği iş fikrini Türkiye’ye adapte etmeye karar verdiler. Nisan 2016’da da Sports & Merits’i kurdular.
Sports & Merits, tek bir spor salonuna bağlı kalma mecburiyetine son veriyor. Şu anda İstanbul, İzmir ve Ankara’daki çalışanlara, anlaşmalı spor merkezlerine tek bir üyelikle erişim imkanı sağlanıyor.
Üyeler bütünüyle mobil çözümle akıllı telefonlarını kullanarak istedikleri zaman istedikleri anlaşmalı spor merkezinde check in yaparak spor yapabiliyor. Türker Baloğlu, “Geleneksel spor merkezi üyeliklerine oranla çok büyük bir fark ortaya koyuyoruz” diyor.
60 SPOR MERKEZİ
İstanbul, Ankara ve İzmir’de üyelerin kullanabileceği 60’a yakın spor merkezine hizmet verdiklerini belirten Türker Baloğlu, ağlarındaki spor merkezlerini titizlikle seçtiklerini ve üyelerin taleplerini dikkate alarak genişlediklerini sözlerine ekliyor.
Baloğlu, “Spor merkezlerinin sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Bu genişlemeyi özellikle üyelerimizden gelen taleplere cevap vererek yapmaya çalışıyoruz” diye konuşuyor.
Bülent Ozan ise spor merkezi ağı açısından başlıca iki önemli noktaya dikkat çekiyor. Ozan, bunlardan ilkinin kalite ve tercih edilebilirlik, İkincisinin ise yaygınlık olduğunu söylüyor.
Bülent Ozan, “Belirlediğimiz kalite seviyesini hem tesis ve teknoloji, hem de yönetim açısından sağlayabilecek spor merkezleri ile anlaşmaya çalışıyoruz. Yeni spor merkezlerinin yerleşimleri de yaygınlık hedeflerimizi tutturabilmemiz için önemli oluyor” diyor.
Ozan, henüz bulunmadıkları ya da üyelerin kullanım istatistiklerinin yüksek olduğu semt ve bölgelerde yeni spor merkezleri devreye sokmaya çalıştıklarını belirtiyor.
HEDEF 10 BİN ÜYE
İki girişimcilerin hedefi, bir yandan spor merkezleri ağını daha da genişletirken, bir yandan da İzmir ve Ankara’da daha çok noktaya ulaşmak. Türker Baloğlu, hedeflerini, “Bursa, Kocaeli gibi ilk fırsatta operasyonlarımızı başlatmak istediğimiz büyük şehirlerimiz var.
2017 yılında tüm büyükşehirlerde, 2018 yılında da Türkiye’nin her yerinde spor yapma olanağını sunmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Birinci yılın sonunda bin aktif üye sayısına ulaşmayı planlıyoruz. Beşinci yılın sonundaki hedefimiz ise 10 bin üye” diye anlatıyor.
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