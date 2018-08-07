Türkiye’yi cazibe merkezi yapacak
Netmarble EMEA ve StartersHub’ın düzenlediği mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube, oyununu tamamlamış ekiplere yatırım yapacak. Gamer’s Qube, Türkiye’yi oyun dünyasının merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Netmarble EMEA ve StartersHub tarafından düzenlenen mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube, mobil oyunlarını dünya pazarlarına açmayı hedefleyen oyun geliştiricileriyle buluşuyor.
Program, halihazırda mobil oyununu tamamlamış olan ekiplere toplamda 350 bin dolarlık yatırım fırsatı sunacak. Netmarble EMEA, dünyanın üçüncü büyük oyun şirketi. StartersHub ise erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen başarılı şirketlere dönüştürmek için gerekli yatırım, strateji ve iş geliştirme desteğini sunuyor.
Bu ikilinin işbirliğiyle başlatılan mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube, mobil oyun geliştirmede Türkiye’yi oyun dünyasının sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.
350 BİN DOLAR DESTEK
Netmarble CEO’su Barış Özistek, Gamer’s Qube’un halihazırda mobil oyununu geliştirmiş, hatta yayınlamış oyun geliştirme ekiplerine açık bir program olduğunu belirtiyor. Programa katılan her ekibe 70 bin dolar, toplamda ise 350 bin dolar yatırım desteği verilecek.
Gamer’s Qube’a katılan ekipler, bir yıl boyunca Netmarble’ın mobil oyun profesyonellerinden eğitim alacak. Türkiye ve EMEA bölgesindeki 300’den fazla mentora ulaşacak. StartersHub ofis alanını kullanacak.
Yine oyun testleri ve haftalık pratiklerle projelerinin kalitesini ve mobil oyun geliştirme becerilerini artırma fırsatı yakalayacak. Ayrıca seçilen mobil oyunlar, dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Netmarble EMEA tarafından yayınlanma imkanı bulacak.
ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ
Haziran ayında Dokuz Eylül Üniversitesi ve Netmarble Türkiye işbirliğinde İzmir’in ilk Oyun Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi BAMBU Oyun kuruldu. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde kurulan bu merkezde, İzmir başta olmak üzere dijital oyun sektöründeki tüm yaratıcı kişiler ve oyun geliştiriciler buluşturulacak.
Barış Özistek, Türkiye’nin 2023 bilişim ihracatı hedefi olan 1 milyar doların sadece oyun sektörü tarafından rahatlıkla gerçekleştirilebileceğini ifade ediyor.
Özistek, bu konuda şunları söylüyor: “Türkiye’den bugüne kadar global başarılara ulaşmış oyun firmaları çıkarmayı başardık. Fakat özellikle küçük ve orta ölçekli oyun stüdyosu sayısının ve bu sektörde çalışan nitelikli personel sayısının hızla artmasına ihtiyacımız var.
Netmarble Türkiye ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nin işbirliğinin ürünü olan bu kuluçka merkezi, sektör ile üniversite ortaklığının güzel bir örneği.”
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